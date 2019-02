Juan Guaidó abrirá canal humanitario si continúan bloqueos a Venezuela

LEA TAMBIÉN

El jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, que el mes pasado se proclamó presidente encargado del país, dijo este viernes 8 de febrero que si el Gobierno de Nicolás Maduro se opone al ingreso de medicinas y alimentos donados por otros países, una red de voluntarios irá a las fronteras para abrir ese "canal humanitario".

"Si se atreven a seguir bloqueando caminos, a seguir obstaculizando la vida de los venezolanos, entonces todos estos voluntarios iremos a abrir el canal humanitario en su momento", dijo en un acto político que se celebró en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas.



Anunció que este sábado (9 de febrero del 2019) arrancará la "organización del más noble movimiento", en alusión a una red de voluntarios que agrupará a personas que deseen trabajar gratuitamente en la distribución de fármacos y comida, ambos escasos en Venezuela.



El líder del antichavismo explicó que este voluntariado surgirá desde cada una de las comunidades de los 335 municipios del país y será otra forma de protesta contra la "dictadura" de Maduro que niega la existencia de una crisis humanitaria y ha dicho que no permitirá la "humillación" de aceptar donaciones.



"El llamado ha sido abierto, amplio, a todos los sectores: fuerzas armadas, chavismo incluso (pero) a un pueblo organizado no le gana nadie", advirtió este viernes Guaidó que abogó una vez más por los cerca de 300 000 venezolanos que están en riesgo de muerte debido al deterioro del sistema de salud y al desabastecimiento en general.



Indicó también que la manifestación pautada para el próximo martes se hará "en todos los rincones" de Venezuela para volver a exigir el cese de la usurpación que considera hace Maduro de la Presidencia y que ingrese la ayuda humanitaria.



Agregó que en su ruta planteada para lograr un gobierno de transición no descarta una movilización popular hacia cualquier sitio del centro y oeste de Caracas, considerados tradicionalmente bastiones del chavismo y donde se encuentran las sedes de los poderes públicos.



"Lo haremos en el momento que sabemos que vamos a llegar", dijo e indicó que desde el Parlamento, y con la ayuda de la parte de la comunidad internacional que le respalda, está "construyendo ese momento".



Maduro obtuvo la reelección en mayo pasado del 2018, en unos comicios tachados como fraudulentos, y por ello el Parlamento respalda que Guaidó asuma las competencias del Ejecutivo hasta que sean convocadas nuevas elecciones, según la interpretación que hacen los diputados de varios artículos de la Constitución.