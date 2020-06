Un tercio de los jóvenes latinoamericanos resta importancia al coronavirus

LEA TAMBIÉN

Uno de cada tres jóvenes en América Latina y el Caribe considera que no está en peligro de contagiarse con el covid-19, según una encuesta de Unicef dada a conocer este jueves 4 de junio del 2020 en Panamá.

“Aproximadamente un tercio de los 10 500 jóvenes encuestados en la región creen que no corren el riesgo de contraer la enfermedad”, señaló Unicef.



Según esta agencia de la ONU, con sede regional en Panamá, es “preocupante” la falta de información entre la juventud sobre la peligrosidad de ser contagiado por covid-19.



Además, solo un tercio elige todas las respuestas correctas cuando se les pregunta cómo se transmite el virus, según la encuesta realizada a personas de entre 13 y 29 años en 31 países latinoamericanos a través de mensajes SMS.



“En este momento, no conocer hechos reales sobre la pandemia pone en peligro la vida de los jóvenes y sus familias”, dijo Bernt Aasen, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, en un comunicado.



Sin embargo, “no se debe culpar a los jóvenes por estar mal informados”, agregó Aasen, quien considera que es “fundamental” que la información sobre la pandemia sea accesible y atractiva para este sector de la población “para que se sientan parte de la solución, no del problema”.



Latinoamérica está sufriendo de pleno el azote de la pandemia, con cerca de 1,2 millones de contagios y unos 57 500 fallecidos, principalmente en Brasil, México, Perú, Ecuador, Chile y Colombia.



La muestra también reveló que más de 40% de todos los encuestados mencionaron los medios tradicionales como su principal fuente de información sobre covid-19, 21% las redes sociales y 10% los servicios de mensajería instantánea.



Unicef hizo un llamado a los medios tradicionales, las plataformas de redes sociales y los operadores móviles para intensificar su cooperación para evitar la desinformación.



“En los próximos días y semanas, la participación de los jóvenes podría convertirse en un catalizador para la lucha contra una pandemia en América Latina y el Caribe”, dijo Aasen.