Joven que intentaba saltar de un puente peatonal en Cañar fue rescatado

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Miembros de la Policía Nacional y socorristas del Cuerpo de Bomberos ayudaron a un joven que aparentemente intentaba saltar de un puente peatonal, en Azogues, Cañar, sur del Ecuador.

Las imágenes del rescate fueron difundidas este sábado 5 de octubre del 2019 en la cuenta de Twitter de la Policía Nacional. En el video, de 64 segundos, se observa a un joven parado al filo de un puente peatonal. Él ya había cruzado la baranda de seguridad. El chico viste una chompa negra, un pantalón jean y tiene una mochila en su espalda.



Dos policías se acercan lentamente, se quedan a unos tres metros de distancia y hablan con él. Uno de ellos le dice: "Conversa conmigo ya. Yo también me quedo aquí - se sienta en la baranda-, no nos acercamos. Tranquilo", le pide que se siente al filo de la baranda del puente, pero él no lo hace.

“Recuerda que tienes una vida, vívela a plenitud” | Tras conocer que un ciudadano estaba en la baranda de un puente peatonal, en #Azogues, #Cañar, nuestro personal acudió y verbalizó con él y con ayuda del Cuerpo de Bomberos, evitamos que se lanzara. Recibió asistencia inmediata. pic.twitter.com/d58Q05Drx1 — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) October 5, 2019

"Mijo nosotros te vamos a ayudar, sabes que estamos aquí para ayudarte. Míranos, ¿Cómo te llamas mijo?". Así, los uniformados intentan entablar el diálogo con él, sin embargo el joven no dice ni una sola palabra, pero si los observa y los escucha.



Mientras estos sucedía y sin que el joven se percate, desde el otro extremo del puente se acera lentamente un socorrista del Cuerpo de Bomberos, él lo toma de la cintura y lo pasa al lado central del puente. Los policías corren y ayudan a sujetarlo.



El joven, con lágrimas en sus ojos, se deja ayudar por los policías y desciende con ellos del puente. El mensaje que acompañó a las imágenes señala: “Recuerda que tienes una vida, vívela a plenitud”, aunque no da más detalles de cuando sucedió el hecho.