Josep Borrell: ‘El sector agrícola y el mercado de vinos atraen a España’

Entrevista a Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores de España. Es Licenciado y Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Fue diputado europeo, presidente del Parlamento Europeo, presidente de la Comisión de Ayuda al Desarrollo y ha sido docente.

¿Qué proyectos de cooperación lleva a cabo España en Ecuador?

Estamos ayudando a la construcción de viviendas antisísmicas con bambú, en Manabí. La cooperación española también ayuda al Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias en el desarrollo de tecnologías contra las plagas. El plan cuatrianual de cooperación que se firmó, en febrero pasado, entre los dos países moviliza 50 millones de euros (USD 56,18 millones), pero la ayuda no se puede valorar solo por ese monto de recursos, sino por la transferencia de conocimiento.



¿Cómo se encuentra la cooperación española con Ecuador, en relación con la que entregan a otros países de la región?

Ecuador es uno de los países en donde la cooperación española lleva trabajando más tiempo, con más intensidad y aportando más recursos. Dentro de América Latina el país está, junto con Perú, entre los que más cooperación reciben. Esto sucede probablemente porque han llegado a un nivel que les permite asimilar esta transferencia tecnológica.



Ecuador busca ser más atractivo a los capitales extranjeros. ¿Cree que el país genera ahora más confianza al inversor?

La apertura a la inversión extranjera es imprescindible para un país como Ecuador, pero para eso hace falta tener una estabilidad macroeconómica, estabilidad normativa y un compromiso de reformas. Aparte, se requieren avances en la digitalización. España siempre ha tenido confianza en Ecuador y la prueba es que la inversión acumulada de las empresas españolas en Ecuador es de USD 1 600 millones. Los inversores buscan estabilidad, seguridad jurídica y Ecuador está en este camino.



¿Qué impacto tuvo la decisión de Ecuador de denunciar el Tratado Bilateral de Inversión (TBI) con España en el 2017?

No hemos visto un impacto porque, pese a la denuncia, nuestro TBI aún está vigente hasta el 2022. Aún no hemos trabajado en un nuevo documento, pero tiene que haber un nuevo TBI. Todos los países serios tienen este instrumento.



¿En cuánto se espera que crezca este año la inversión de empresas españolas en el Ecuador?

Habrá un crecimiento de la inversión este año. De eso estamos seguros. Sabemos que hay proyectos de inversión en infraestructura ferroviaria de velocidad alta, ya que España tiene una gran experiencia en esta actividad.



¿En cuáles áreas existe mayor interés de inversión en Ecuador?

Hasta ahora hemos estado en sectores tradicionales como telefonía, petroquímica, hidrocarburos, pero el desarrollo de la agricultura en el Ecuador ofrece gran potencial. Esa es un área de interés. No hay que menoscabar la agricultura. El agro se ha tecnificado mucho y tenemos empresas agrícolas españolas que se están desplegando por el mundo.



¿Cuál es su balance de los resultados que deja el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Ecuador en estos más de dos años de vigencia?

Ha tenido un doble efecto positivo. Ha significado arancel cero para muchas exportaciones que llegan a toda Europa. Las más importantes son de productos marinos, pescados, atún, camarón. De parte de España, en cambio, se han enviado productos industriales, maquinaria que ya no paga arancel.



¿Qué áreas nuevas de interés podría explotar Ecuador para nuevas exportaciones?

De momento seguirán siendo productos agrícolas y del sector pesquero, pero en España somos grandes importadores de madera noble como la teca.



¿Qué otros nichos puede explotar España en el mercado ecuatoriano?

Con el acuerdo comercial ha empezado a venderse con gran fuerza el vino. A medida que aumente el nivel de renta de Ecuador, España podrá exportar más productos de lujo a Ecuador, productos de alta gama y ya no solo máquinas para producir. En sector textil y en alimentación de alta gama hay oportunidades, pero eso depende del incremento de nivel de renta de la población ecuatoriana.



¿Cómo avanza el proceso para que los ecuatorianos ya no requieran visa para ir a su país?



Es un tema muy sensible. España ya ha planteado el tema a la Unión Europea (UE) y va a defenderlo, pero estas decisiones no las toma España, sino toda la UE y se requiere una mayoría de dos tercios. Este no es el mejor momento, estamos a punto de celebrar elecciones y habrá cambios en la Comisión Europea. Además, el tema de la migración es un tema muy sensible en Europa. Antes de que haya una nueva Comisión Europea (la cual se espera en noviembre), no se puede pensar en ese tema. Pero España tiene un firme compromiso.