Alcalde Yunda cumplió por primera vez obligación de presentarse ante la Corte

El alcalde de Quito, Jorge Yunda, llegó a las 08:52 de este miércoles 17 de febrero del 2021 a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Así cumplió por primera vez con la disposición del juez Vladimir Jhaya que le ordenó presentarse cuatro veces a la semana mientras dura el proceso por posible peculado que se sigue contra él y 13 personas más.

Yunda estuvo dentro de un vehículo con vidrios oscuros y sin placas. Ingresó en el automotor hasta el parqueadero subterráneo de la Corte. Personal del Municipio coordinaba por teléfono su ingreso. Al interior de la Corte se demoró cerca de 15 minutos y salió en el vehículo desde el parqueadero. No dio declaraciones.



Yunda debe presentarse los lunes, miércoles y viernes en la Corte Provincial. Además, debe asistir de manera obligatoria los sábados a la Unidad de Flagrancias de Pichincha. Esas medias le fueron impuestas por Jhaya quien también es el presidente de la Corte.



El abogado del Alcalde, Juan Pablo Albán, señaló que su cliente firmó en esta ocasión un documento en el que se deja por escrito que cumplió con la medida dispuesta.



Albán también presentó esta mañana una solicitud para acceder al audio original de la audiencia en el que se vinculó a Yunda.



El pedido se hizo porque la defensa dice no haber escuchado al Presidente de la Corte referirse “de manera expresa” a la medida cautelar para que Yunda se coloque el grillete electrónico.



“Queremos aclarar porque hemos visto que en un video apócrifo que está circulando al señor juez hace un anuncio”, señaló el abogado.



En la grabación a la que se refiere Albán se escucha al juez dictar las medidas cautelares 1,2 y 4 del artículo 522 del Código Penal vigente.



De inmediato el juez detalla los primeros dos numérales que se refieren a la prohibición de salida del país y a la presentación periódica, pero no menciona nada más sobre el artículo 4 que se refiere al grillete.

Hasta el momento la defensa del Burgomaestre asegura que no ha sido notificada para que se acerque a un lugar específico para la instalación del dispositivo.