Japón endurecerá medidas anticovid en Tokio y no descarta ampliar a más zonas

El primer ministro japonés, Yoshihide Suga, anunció este jueves 8 de abril del 2021 que permitirá que Tokio adopte restricciones adicionales para combatir un aumento de casos de covid e ingresos hospitalarios, y no descartó que puedan ampliarse a otras zonas.

"En los últimos días, el número de infectados ha superado los 500 y la tasa de uso de camas hospitalarias está aumentado" en Tokio, señaló el jefe del Ejecutivo japonés tras reunirse con el comité de expertos que asesora al gobierno en la gestión de la pandemia.



Las medidas concretas que se aplicarán en Tokio se decidirán en una reunión el viernes, pero se espera que sean similares a las ya adoptadas en varias ciudades de Osaka, Hyogo y Miyagi, en el oeste y noreste del país, donde se ha pedido a los comercios hosteleros que adelanten el cierre y a la población que evite salias innecesarias.



Japón no cuenta con mecanismos para confinar a la población, por lo que nunca ha llegado a este punto desde que comenzó la pandemia.



Suga señaló que estudiarán si es necesario adoptar este tipo de medidas en otras zonas que están registrando un aumento acelerado de nuevos casos de covid-19 y un incremento de la ocupación hospitalaria, como en los alrededores de la capital, y dijo que quieren determinar las acciones a tomar "de manera flexible y rápida".



El anuncio de Suga se produjo horas después de que la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, señalara que la capital japonesa se encuentra "en una situación difícil" y pidiera al gobierno central que declarara la alerta en el área metropolitana.



Koike destacó el alarmante aumento de contagios con las cepas que contienen la mutación N501Y, común en la británica y la sudafricana, y pidió a los residentes de la ciudad que eviten viajar a otras prefecturas o visitar las grandes ciudades, con más casos.



Añadió que, de no adoptarse medidas, Tokio podría situarse en los niveles de Osaka, que hoy contabilizó una cifra interna récord de 905 contagios y que lleva varios días eclipsando los números de la capital, habitualmente la de mayor incidencia nacional.



Tokio contabilizó 545 contagios el jueves tras los 555 de la víspera, niveles no vistos en unos dos meses, que se registran apenas unas dos semanas después de que se levantara el estado de emergencia en el área capitalina y a menos de cuatro meses de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio.



Las nuevas medidas se engloban dentro de la reforma legal aprobada en febrero por el Gobierno central y que permite a las autoridades locales adoptar restricciones anticovid punibles para la hostelería tras declararse una alerta previa al estado de emergencia.