La dificultad de detectar el nuevo coronavirus en el crucero en Japón

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La epidemia de nuevo coronavirus a bordo del crucero Diamond Princess, inmovilizado en el puerto japonés de Yokohama, ha obligado a Japón a poner a todos sus ocupantes en cuarentena pero en diez días solo una quinta parte pasó un test.

¿Cuántas personas fueron controladas ?



Hasta ahora las autoridades sanitarias hicieron pruebas para detectar el virus a 710 ocupantes del barco, de un total de 3 711 personas a bordo, incluyendo pasajeros y miembros de la tripulación.



A medida que se conocen los resultados, las personas contaminadas son progresivamente evacuadas y hospitalizadas en Japón.



Al principio solo se hicieron tests a varias decenas de personas, aquellos que presentaban síntomas o que habían estado en contacto con el primer caso de infección a bordo, un pasajero que dio positivo tras desembarcar en Hong Kong a finales de enero.



Pero como el número de casos positivos siguió aumentando, las autoridades se vieron obligadas a aumentar el número de personas a las que hicieron pruebas, en particular las que estuvieron en contacto con los casos confirmados de contaminación.



Según el último balance del jueves 13 de febrero del 2020, 218 personas dieron positivo, sin incluir un oficial de cuarentena contaminado cuando subió a bordo para controlar a los pasajeros.



¿Por qué no hacer tests a todos los pasajeros ?



El Gobierno japonés explicó que no había tests de diagnóstico suficientes para controlar a todo el mundo.



Actualmente solo se pueden hacer tests a 300 personas a bordo. Las autoridades esperan poder pasar a mil personas al día hasta el 18 de febrero, un día antes del fin previsto de la cuarentena.



El gobierno quiere recurrir a universidades y empresas privadas.



Pero Japón también quiere preservar sus recursos para la gente en tierra: cerca de treinta casos positivos fueron registrados en el país desde enero, algunos entre los japoneses que fueron repatriados desde Wuhan, la ciudad china epicentro del nuevo coronavirus.

¿Cuál es el método de los tests?



Las autoridades japonesas recurren a una técnica de diagnóstico infeccioso llamada PCR (por reacción en cadena de la polimerasa).



Este método de biología molecular muy corriente permite obtener por amplificación in vitro importantes cantidades de un fragmento de ADN a partir de una pequeña muestra de fluido nasal o bucal.



Aunque está considerado como rápido y eficaz, este método necesita sin embargo entre cuatro y seis horas para obtener un resultado.



También puede producir “falsos negativos” (resultado negativo cuando el caso es en realidad positivo) .



Por otra parte los expertos todavía no determinaron con precisión en qué momento de su ciclo de vida el nuevo coronavirus es detectable.



Por eso su detección puede ser difícil en personas que no presentan síntomas aunque ya pueden ser contagiosas.

¿La cuarentena es eficaz?



Según las autoridades japonesas, esta cuarentena sirve tanto para proteger y tranquilizar a la población como para limitar la propagación del coronavirus a bordo.



Pero empieza a haber dudas sobre la eficacia de este dispositivo porque el número de nuevos casos a bordo continúa aumentando.



Los pasajeros están confinados en sus cabinas el máximo tiempo posible. Tienen que llevar máscaras y evitar los contactos con otras personas.



Los miembros de la tripulación toman también sus precauciones, sobre todo cuando abastecen a los pasajeros en sus habitaciones.



La mayoría de pasajeros a bordo son mayores y las difíciles condiciones de la cuarentena podrían agravar su salud, independientemente del coronavirus.



El ministro japonés de Sanidad, Katsunobu Kato, anunció el jueves que los ocupantes mayores cuyos tests eran negativos podrían salir en breve del crucero e instalarse en edificios especiales en Japón.



También hay dudas sobre si la cuarentena podría prorrogarse más allá del 19 de febrero a causa del número de infecciones a bordo.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cuarentena solo será prorrogada para las personas que tuvieron contacto cercano con los últimos casos positivos identificados en esta fecha.



Esas personas tendrán que seguir aisladas durante otros 14 días, correspondientes aproximadamente al periodo de incubación del coronavirus, a partir del día de su último contacto con un caso positivo confirmado.