Autoridades de 18 países, incluido Ecuador, incautan de 94,2 toneladas de cocaína en 105 días

Una operación naval internacional en la que participaron 18 países durante 105 días se incautó de 94,2 toneladas de cocaína y de 26,7 toneladas de marihuana, informó este lunes 29 de abril del 2019, el Gobierno colombiano.

Así lo aseguró el comandante de la Armada de Colombia, vicealmirante Evelio Ramírez, quien en una declaración a la prensa junto con el presidente Iván Duque dijo que, en esta operación, llamada "Orión", se utilizaron 42 buques, 83 lanchas, 11 aeronaves de patrulla aeromarítima y ocho helicópteros.



En la "Operación Orión" fueron capturadas 388 personas y participaron autoridades de Argentina, Brasil, Costa Rica, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú y República Dominicana.



Durante las tres etapas de la intervención las autoridades buscaron "desarticular las redes trasnacionales de narcotráfico y los delitos conexos".



Por ello, almirantes de los 18 países se reunirán en mayo próximo en Cartagena de Indias para planear la siguiente fase de la iniciativa trasnacional, que contó con el apoyo de instituciones como el proyecto de cooperación portuaria Seaport Cooperation Project (Seacop) y el Centro Marítimo de Operaciones y Análisis-Narcóticos de la Unión Europea (MAOC, por sus siglas en inglés).



El presidente Duque insistió en que la lucha contra el narcotráfico es "multinacional, de coordinación y de responsabilidad compartida con todos los países", por lo cual valoró el esfuerzo de las 18 naciones que participaron en la operación.



"El narcotráfico es una amenaza mutante y por eso tenemos que garantizar que en esta cooperación sea cada vez mejor la tecnología, cada vez sean mejores los instrumentos de ataque y cada vez debe ser mejor la inteligencia y la contrainteligencia", añadió el Mandatario.



Eso, según dijo, supone un "aumento significativo" de las incautaciones de drogas y de la detección de las "cadenas de riesgo", pues considera que la lucha contra las drogas es "un deber moral".



"No queremos a los niños de nuestras sociedades víctimas de las adicciones a las drogas", apostilló.



En la declaración estuvieron presentes también los embajadores en Colombia de EE.UU., Kevin Whitaker; Brasil, Julio Glinternick; Perú, Ignacio Higueras; Argentina, Marcelo Stubrin; Chile, Ricardo Hernández; Ecuador, Rafael Paredes; Guatemala, Reagan Vega; Nicaragua, Yara Suyhen, y República Dominicana, Tomás Arias.



Según un informe de la Casa Blanca divulgado a mediados del año pasado, en 2017, cuando el presidente de Colombia era Juan Manuel Santos (2010-2018), el área sembrada de coca en el país alcanzó un récord de 209 000 hectáreas, mientras que la producción potencial de cocaína pura subió hasta las 921 toneladas métricas.



El pasado 29 de marzo el presidente de EE.UU., Donald Trump acusó a Duque de no hacer "nada" por su país en materia de lucha contra las drogas, apreciación que reiteró el 10 de abril cuando afirmó que "desafortunadamente, el negocio de las drogas ha crecido un 50 % desde que está ahí (en el cargo)" el mandatario colombiano.



Al respecto, el secretario de Estado del Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo hace dos semanas en la ciudad colombiana de Cúcuta que el aumento de la producción de cocaína es un problema que el Gobierno de Duque heredó del de Santos.