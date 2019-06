Italia pide a Holanda que acoja a los 42 migrantes de la ONG Sea Watch

LEA TAMBIÉN

El ministro del Interior de Italia y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, pidió hoy (23 de junio del 2019) en una carta a su homólogo holandés que el país se haga cargo de los 42 migrantes que esperan desde hace 11 días en el Mediterráneo un puerto seguro donde desembarcar.

"He escrito personalmente al ministro holandés, me asombra que se haya desinteresado de una embarcación que lleva su bandera y que pertenece a una ONG alemana, que desde hace ya 11 días navega en el medio del mar", dijo Salvini en una nota enviada a los medios de comunicación.



En la carta, facilitada por el Ministerio del Interior italiano, Salvini recuerda que la embarcación espera "en aguas internacionales, a poca distancia de Lampedusa, con 42 migrantes a bordo", con la esperanza de "obtener autorización para desembarcar en Italia".



El también vicepresidente del Gobierno pidió a las autoridades holandesas que se responsabilicen de las personas que están a bordo para evitar que sus condiciones psicológicas e higiénico-sanitarias actualmente delicadas vayan empeorando aún más.



En su opinión, los migrantes y la tripulación deben poder desembarcar lo antes posible en un puerto, "que no podrá ser Italia, ni siquiera para una primera acogida, en vista de una hipotética operación de recolocación" de los migrantes en otros estados europeos.



La ONG Sea Watch socorrió el pasado 12 de junio a 53 personas, entre ellas 9 mujeres, 39 hombres, 2 niños pequeños y 3 menores no acompañados, y tres días después la Guardia Costera italiana realizó una inspección sanitaria a bordo y decidió la evacuación de diez personas por motivos médicos.



Además, los guardacostas italianos evacuaron ayer a otro migrante por problemas médicos, por lo que actualmente esperan en el barco 42 personas.



La embarcación está en aguas internacionales frente a las costas de Lampedusa, ya que el Gobierno italiano aprobó recientemente un decreto ley que contempla multas de hasta 50 000 euros a los barcos humanitarios que entren en aguas territoriales sin autorización.