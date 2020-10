La situación sanitaria pronto será 'crítica' en Italia, según expertos

LEA TAMBIÉN

La epidemia de coronavirus en Italia está "empeorando rápidamente" y pronto será "crítica", con una tasa de transmisión Rt actual de 1,5 como media en el país, advirtió el viernes 23 de octubre del 2020 el Instituto Superior de la Salud (ISS) en su informe semanal.

La incidencia acumulada de casos ha sufrido un fuerte incremento, de hasta 146,18 por cada 100 000 habitantes en los últimos 14 días, en el periodo entre el 5 y el 18 de octubre.



Los catorce días anteriores era de 75 por cada 100 000 habitantes y en el mismo periodo, el número de casos sintomáticos ha pasado de 15.189 a 27.114, señala el ISS.



La situación en Italia muestra signos de "una inminente consecución de umbrales críticos para los servicios de asistencia" y el Rt nacional en una media de 1,5, significativamente por encima de 1, indica una situación general muy grave en el territorio nacional, con el riesgo de problemas críticos importantes a corto plazo en numerosas regiones", añaden los expertos.



Este organismo cuyas directrices sigue el Gobierno añade que 23.018 casos notificados esta semana "no están asociados a cadenas de transmisión conocidas (frente a 9.291 la semana pasada), lo que corresponde al 43,5% del total de casos notificados esta semana", indicando que se ha perdido el rastro de esos contagios.

De acuerdo a este informe relativo a la última semana, "hay un total de 7 625 brotes activos, de los cuales 1 286 son nuevos, y por primera vez en once semanas el número de nuevos brotes está disminuyendo. Esta disminución probablemente se deba al fuerte aumento de los casos en los que los servicios territoriales no pudieron identificar un vínculo epidemiológico", agrega el ISS.



Se han reportado brotes en casi todas las provincias, en 106 de las 107 y la mayoría de estos brotes continúan ocurriendo dentro del hogar (81,7%), que en este momento representa un contexto de amplificación de la circulación viral y no el motor real de la epidemia".



También advierten de que "la carga de trabajo ya no es sostenible para los servicios de salud locales, con evidencia de la imposibilidad de rastrear completamente las cadenas de transmisión y un aumento en la proporción de casos con síntomas, que superan por primera vez esta semana a los casos identificados mediante rastreo de contactos.



Italia registró el último día 19 143 nuevos contagios de coronavirus y 91 muertos, llevando los casos totales a 484 869 y los fallecidos a 37 057.

Ante el alarmante aumento de los contagios de coronavirus, las regiones italianas endurecen sus medidas, con toques de queda nocturnos y en algunos casos el confinamiento total como en Campania.