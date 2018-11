Netanyahu da luz verde a ley para imponer la pena capital a terroristas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,dio luz verde a que el Parlamento (Kneset) debata una propuesta de ley que endurecería y facilitaría la aplicación de la pena capital a los condenados por terrorismo, informó este lunes, 5 de noviembre del 2018, la emisora estatal israelí Kan.

La propuesta legislativa, impulsada por el socio en la coalición gubernamental Israel Nuestro Hogar, que encabeza el titular de Defensa, Avigdor Lieberman, propone permitir a los tribunales condenar a muerte a culpables de terrorismo incluso sin acuerdo unánime de los jueces del tribunal, al contrario que ahora, que se exige que tres jueces lo decidan con unanimidad.



Netanyahu tomó la decisión de permitir que se presente en una reunión con otro de sus socios de gobierno, Naftalí Benet, líder de Hogar Judío, que también se mostró a favor de impulsar la norma.



La ley llevaba en espera en el Comité de Constitución, Ley y Justicia de la Kneset desde hace cerca de un año y, tras la decisión del jefe del gobierno, se espera que se empiece a debatir en breve en este comité, antes de que pase a deliberarse en el pleno.



Según el digital Times of Israel, las autoridades militares y de inteligencia rechazan modificar la actual legislación.



En Israel existe formalmente la pena de muerte, pero solo se ha aplicado en una ocasión, en 1962 al oficial nazi Adolf Eichmann, por su involucración en el Holocausto.



También está prevista para alta traición y en casos particulares bajo la ley marcial (en vigor en el territorio ocupado de Cisjordania y en el ámbito militar), pero se requiere unanimidad del panel de tres jueces que conforman un tribunal, mientras que, de aprobarse la norma, bastaría con el voto a favor de dos de ellos.



Benet, por su parte, también trata de impulsar otra ley que propone trasladar forzosamente a los familiares de palestinos condenados por terrorismo fuera de sus comunidades en Cisjordania, como medida punitiva.



"Lo que Lieberman no hace a través del Ministerio de Defensa lo haremos con legislación", anunció Benet, que acusó al titular de Defensa de no ser suficientemente duro con los palestinos y de "haber arruinado la contención" con su debilidad.