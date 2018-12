Irán confirma una prueba 'reciente' de misil

LEA TAMBIÉN

Los Guardianes de la Revolución de Irán confirmaron haber realizado una prueba “reciente” de un misil, informó este martes la agencia iraní Fars, una semana después de que Estados Unidos, Reino Unido y Francia condenaran ese ensayo.

“Seguimos con las pruebas de misiles y este (disparo) reciente fue un test importante”, afirmó el general de brigada Amirali Hajizadeh, comandante de la fuerza aeroespacial de los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite de la República Islámica de Irán, según la agencia Fars.



“La reacción estadounidense muestra que este ensayo era muy importante para ellos y que les hizo llorar”, añadió Fars, citando a un oficial que recordó que Irán lleva a cabo cada año entre 40 y 50 ensayos de misiles.



La agencia iraní no precisó ni la fecha del ensayo ni el tipo de misil.



El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, denunció a principios de diciembre un nuevo ensayo iraní de un “misil balístico de medio alcance capaz de transportar varias ojivas” o cabezas nucleares y de “atacar algunas regiones europeas y por todo Oriente Próximo”.

Tras condenar ese ensayo, Francia y el Reino Unido pidieron una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el programa balístico iraní.



Durante esa reunión, celebrada el 4 de diciembre, Estados Unidos no logró obtener una “condena unánime” del ensayo como una “violación” de los compromisos internacionales de Irán.



Washington, enemigo de Teherán, considera que estos ensayos de misiles balísticos son una “violación” de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad, también incluida en el acuerdo nuclear de 2015 del que Estados Unidos salió unilateralmente en mayo.



En cambio, París y Londres no lo consideran como una vulneración, ya que estos no se “adecuan” a los principios de la resolución 2231, pero sí lo califican de “provocación”.