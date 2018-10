Policía registra oficina postal en Florida por paquetes bomba

LEA TAMBIÉN

La Policía estadounidense registró este viernes 26 de octubre del 2018 una oficina de distribución de correo en el estado de Florida por la que se cree pasó alguno de los paquetes bomba que recibieron estos días varios opositores al Gobierno de Donald Trump, informaron las autoridades en Twitter.

Una unidad de desactivación de bombas y otra de perros entrenados revisaron el edificio en Opa-Locka, según la Policía local.



Al menos uno de los paquetes bomba pasó por este lugar, indicó el Miami Herald en base a fuentes policiales. En el registro no se encontraron sin embargo explosivos.



Desconocidos enviaron hasta ahora al menos 10 paquetes a ocho personas, entre ellas el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017), su vicepresidente Joe Biden, la excandidata presidencial en 2016 Hillary Clinton y el actor Robert De Niro.



El paquete hallado en Florida iba dirigido al exsecretario de Justicia Eric Holder a una dirección cerca de Washington, pero no llegó a ser entregado, según el Herald.



A causa de ello fue devuelto a su remitente declarado, la diputada Debbie Wasserman Schultz, que fue líder de los demócratas entre 2011 y 2016.



De camino a su oficina en la cercana localidad de Sunrise, Florida, acabó en el centro de distribución. Los paquetes hallados hasta ahora son sobres acolchados franqueados con seis sellos (estampillas) y que en todos los casos tienen como remitente a Wasserman Schultz.



Las direcciones van impresas, no escritas a mano. El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, señaló que se cree que todos fueron enviados por la misma persona.