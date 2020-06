Baños, ceremonias, música y danzas virtuales por el Inti Raymi

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Por primera vez y debido a la pandemia del covid-19, los pueblos andinos del Ecuador y turistas deberán seguir la celebración el Inti Raymi a través de las plataformas virtuales. No habrá concentraciones públicas, por el riesgo de contagios.

Así lo resolvieron las autoridades y líderes comunitarios de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Cañar y Azuay, quienes programaron las actividades culturales virtuales, para que no se pierda la vigencia y esencia del legado inca-cañari.



El Inti Raymi es el símbolo de gratitud al Dios Sol y a la Pachamama por la abundante producción y cosechas. Cada 21 de junio, los pueblos indígenas viven esta fiesta con rituales, baños ceremoniales, música, danzas, conferencias y comida típica.



Todo eso han organizado –con grupos pequeños- las instituciones y organizaciones sociales y lo transmitirán por sus plataformas virtuales para que las personas vuelvan a reencontrarse con estas expresiones culturales, aunque sea a la distancia.



Imbabura



Cascada de Peguche: No se permitirá el ingreso de personas para el baño ritual, que se acostumbraba el 21 de junio por el Inti Raymi.



En Otavalo y Cotacachi: No se realizará la toma simbólica de las plazas principales, como parte del ritual andino.



Comunidades Indígenas: No recibirán la visita de turistas que llegaban atraídos por los festejos.



Toque de queda: Las autoridades cantonales vigilarán que se cumpla con la restricción de circulación de personas y vehículos, entre las 18:00 y 05:00, que rige el toque de queda.



Conversatorios virtuales: Las personas podrán participar de las charlas organizadas por las instituciones públicas y organizaciones indígenas de Imbabura sobre la riqueza de esta fiesta.



Tungurahua



Charlas on-line: El viernes 19 de junio a las 18:00 y el sábado 20 a las 10:00 se realizarán diálogos sobre la esencia y fortalecimiento del Inti Raymi en las comunidades. Participarán Raymi Chiliquinga, investigador Salasaka; Ariruma Kowii, catedrático universitario; y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena de Cotopaxi. Será vía plataforma Zoom.



Ritual ceremonial: Organiza el Movimiento Indígena de Tungurahua y participarán las Ñustas de las comunidades indígenas. Será transmitido por la plataforma Zoom. El ID de la reunión es 540 235 2701 y la clave urkukapari. También a través de la radio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua.



Celebración del Inti Raymi: Domingo 21, a partir de las 12:00, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se efectuará esta celebración. Asistirán 15 personas cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. El evento será transmitidos vía Zoom y las redes sociales como Instagram y Facebook.



Cotopaxi



Ritual de la Pachamanca: El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi realizará este sábado 20 de junio, desde las 04:00 hasta las 14:00 el ritual de la Pachamanca, con el uso de hierbas medicinales. Participarán 30 dirigentes de las comunidades con las medidas de bioseguridad. Será en la comunidad San Ignacio de la parroquia Toacazo.



Danzas folclóricas: Este sábado, desde las 16:00 de modo virtual y vía Zoom se cumplirá El baile del danzantes. Participarán los jóvenes de las comunidades indígenas que mantienen vivo a ese tradicional personaje. A los danzantes acompañará el músico con el bombo y el pingullo.



Cañar



Castillo de Ingapirca: Desde 1988, los pueblos cañaris celebran el Inti Raymi en el Complejo Arqueológico de Ingapirca. Este 21 de junio el imponente castillo permanecerá cerrado por el tema de la emergencia sanitaria.



Un foro-taller virtual: En único evento programado por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Tucayta y la UPCCC es un foro taller que se cumple este jueves 18 de junio con la participación de líderes de comunidades indígenas de diferentes ciudades del país, a partir de las 17:00. Allí, se hablará sobre lo que representa esta celebración.



Azuay



Baño de florecimiento: A las 05:00 del 21 de junio se realizará el baño de purificación en Dos Chorreras, vía al Parque Nacional Cajas, cantón azuayo del mismo nombre. Participarán sabios y escasa presencia de líderes campesinos e indígenas, y se transmitirá por redes sociales. Organiza la Prefectura de Azuay.



Ritual ancestral y dazas: A las 12:00 de este 21 de junio será la ceremonia central del Inti Raymi, en la Casa de la Provincia. Allí se armará la curi-cancha para el ritual con la presencia de las autoridades de la provincia. Luego habrá música andina, grupos pequeños de danzas folklóricas, una pampamesa y compartirán la tradicional chicha. También se transmitirá por las redes sociales.