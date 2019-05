Internos rotativos rechazan posible reducción de reconocimiento económico y disminución de plazas

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

A través de mensajes de WhatsApp, representantes estudiantiles e internos rotativos de Medicina circularon un acuerdo interministerial entre las carteras de Trabajo y Salud Pública. En él se establece la reducción del reconocimiento económico que reciben los estudiantes de internado rotativo de Medicina, Enfermería, Obstetricia y Nutrición.

En el Acuerdo Interministerial MDT-MSP- 2019 constan las firmas de Andrés Madero, ministro del Trabajo encargado, y Verónica Espinosa, ministra de Salud Pública, con fecha 26 de abril del 2019. En el documento se acuerda reformar la Norma técnica para la implementación del internado rotativo en los establecimientos de salud de la red pública integral de salud y red privada complementaria.



El tercer artículo de esta reforma plantea sustituir el artículo 11 de la norma por uno en el que se fija un cuadro de montos para el estipendio que reciben los internos rotativos. Se detalla que para Medicina y Obstetricia, el reconocimiento es de USD 394, mientras que para Enfermería sería de USD 295 y para Nutrición, de USD 197.



Ante esta modificación, representantes estudiantiles, médicos e internos rotativos manifestaron su rechazo, hoy, miércoles 1 de mayo del 2019, día en que los estudiantes empiezan su internado rotativo en diferentes casas de salud del país.

José Antonio Valdiviezo llegó hoy a Guaranda para su año de internado. Es de Guayaquil y al momento busca hospedaje temporal en la ciudad en donde pasará por un año, hasta encontrar un lugar para establecerse. Asegura que con un sueldo de USD 396 no logrará cubrir gastos de vivienda, alimentación y otros que tendrá en una ciudad que no es la suya.



El joven es parte de un grupo de internos rotativos que se organizan a escala nacional para salir a las calles en las ciudades donde se encuentran haciendo su internado. Cuenta que se manifestarán mañana, 2 de mayo, desde las 09:00.



El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Andrés Santos, señaló que existen dos preocupaciones en el gremio de estudiantes de Medicina y las carreras afines. El primero es la reducción del estipendio, que hasta antes del Acuerdo ministerial era de USD 591 para internos rotativos de Medicina, asegura. Con el cambio sería de USD 394. “Estamos hablando de reducir a casi un sueldo básico, con el que los estudiantes que se trasladan a otras ciudades deben cubrir más gastos. En el caso de Nutrición, con el descuento del IESS, el estipendio quedaría prácticamente en nada y eso preocupa”, comentó.



Santos además señaló que, según el Acuerdo interministerial, a partir del 2020 "no se darán plazas para internado rotativo a todos los estudiantes, sino únicamente a los que requiera el Ministerio de Salud Pública". “Los estudiantes terminan sus años de carrera y tienen derecho a seguirse formando, porque el internado no es solo un tema laboral, sino también de preparación. Ellos no dejan de ser estudiantes y el Estado tiene que garantizar su derecho a la formación intrahospitalaria”.



Para el presidente del Colegio Médico de Pichincha, Víctor Álvarez, la medida no solo afecta a los internos, sino también la calidad de atención y de formación en el país. Además considera que este tipo de resoluciones constituyen una pérdida de derechos.

Coincide en que debe seguir siendo responsabilidad del Estado ecuatoriano la formación académica y práctica de los estudiantes. Además rechaza que se establezca que si las casas de salud no tienen capacidad física para internos, sean las universidades las que deban ubicar a los estudiantes en hospitales privados y asumir su contribución económica.



Álvarez manifestó que desde la representación del Colegio Médico de Pichincha se rechaza la medida y “exigen que el acuerdo sea derogado de inmediato”.



Marlon Arias, estudiante de Medicina y presidente de la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, también manifestó su rechazo a esta medida. Dijo que algo menos que un salario básico no compensa los turnos de hasta 36 horas, las guardias cada tres días y las fechas especiales que no tienen libres los internos.



El representante estudiantil adelantó que se han organizado los internos de Guayas, Manta, Esmeraldas, Chimborazo y otras provincias para pedir una reunión con los ministerios encargados del acuerdo. “Queremos que nos expliquen la decisión y por qué no nos hicieron partícipes antes de tomarla”.



Arias informó que la tarde de hoy, 1 de mayo, se reunirán los internos rotativos de Pichincha en la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Central para organizar varias actividades en rechazo de la resolución. Una marcha pacífica y la suspensión de actividades laborales podrían ser algunas de las medidas.

La FEUE nacional emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo a las medidas planteadas. Lo mismo hizo la Asociación Científica de Estudiantes de Medicina de la U. Central (Asocem).



A través de varios comunicados, los estudiantes han pedido a los internos rotativos que iniciaron sus actividades hoy, que no firmen su contrato mientras no se aclare el monto del estipendio. Según varios internos, compañeros que fueron llamados a la firma en un hospital de Guayaquil les alertaron sobre la reducción de los reconocimientos económicos.



Este Diario pidió información sobre este tema al Ministerio de Salud Pública. Pero debido al feriado de hoy, 1 de mayo, desde Comunicación se informó el pedido será tramitado el día de mañana.