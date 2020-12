Inocar reporta condiciones del oleaje hasta el 7 de diciembre

Si decide visitar las playas ecuatorianas, tome en cuenta las condiciones del mar y las recomendaciones del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

Entre el 4 y el 7 de diciembre de 2020 se prevé en la región Insular y la costa continental el arribo de oleajes provenientes del norte y sur del Pacífico.



Además, a partir del 7 de diciembre se presentarán oleajes con periodos mayores a 18 segundos. Por lo tanto, en la zona continental e insular se espera un estado del mar con intensidad entre ligero y moderado del 4 al 6 de diciembre; y un estado del mar entre moderado y ligeramente agitado el 7 de diciembre.



Recomendaciones



Las autoridades marítimas recomiendan a los pobladores de las zonas costeras, turistas y a quienes realizan sus actividades en el borde costero estar atentos a las señales y avisos emitidos por los organismos de control, no ingresar al mar solos y en lo posible mantenerse en el área destinada para bañistas.



Según el comunicado de Inocar, si no hay bandera o no tiene claro su mensaje, antes de ingresar en el mar, preguntar a personal autorizado, quienes le pueden informar acerca de las características de la playa donde se encuentran, por ejemplo, las áreas peligrosas o información sobre los horarios de mareas.



En caso de ser arrastrados por la corriente de resaca, es imprescindible mantener la calma y no luchar contra la corriente, se sugiere nadar en dirección paralela a la orilla hasta que deje de sentir la fuerza de arrastre o mantenerse flotando hasta ser rescatado.



A quienes realizan labores en embarcaciones pequeñas, utilizar siempre los implementos de seguridad, especialmente chalecos salvavidas y equipos de comunicación en buen estado.



Se recomienda, además:



No arrojarse al mar desde escolleras.



No perder de vista a sus hijos en la playa. La actividad de menores debe ser supervisada por adultos.



Nadar en paralelo a la orilla. Evitar internarse mar adentro.



Tener presente que las zonas rocosas y los muelles son lugares peligrosos para bañarse.