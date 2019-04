Infraestructura y atención al paciente, problemas en centros de atención a consumidores de drogas

LEA TAMBIÉN

El Primer Encuentro de Centros Especializados en el Tratamiento a Personas con Consumo Problemático de Alcohol y otras Drogas (Cetads) con licenciamiento reflejó que los principales problemas de estos centros son la infraestructura, el talento humano y el manejo de desechos en las instalaciones.

Así lo explicó el director ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), Francisco Vallejo. Ocurrió en la cita nacional que se realizó hoy, viernes 5 de abril del 2019, en el auditorio de la Plataforma Gubernamental.



Al evento asistieron representantes de Cetads de todo el país, integrantes de la Federación Ecuatoriana de Comunidades Terapéuticas Impulsadoras del Desarrollo Humano y del sistema nacional de salud ecuatoriano. El objetivo fue que los Cetads obtengan el licenciamiento tras cumplir con toda la normativa necesaria para su funcionamiento.



Uno de los motivos por el que se gestó este encuentro fue el incidente ocurrido en Guayaquil el pasado 11 de enero. Ese día, 18 internos murieron en un incendio ocurrido en un centro que funcionaba de manera irregular en el suburbio de la ciudad.



Por ese motivo -explicó Vallejo- la Acess trabaja en conjunto con los Cetads que tienen licenciamiento para que cada vez más centros se apeguen a la normativa y lo obtengan.

En ese proceso se han identificado tres problemas principales en los Cetads de todo el país. Uno de ellos es que no cuentan con infraestructura adecuada para su funcionamiento, indicó Vallejo. Los centros de atención a consumidores de alcohol y drogas debe cumplir con parámetros específicos en sus espacios y mobiliario, necesarios para la atención integral de los internos.



Otro de los mayores problemas es que el personal no siempre está capacitado para la atención a personas que tienen consumo problemático de drogas. Vallejo explicó que los Cetads requieren de una planta mínima de profesionales como psicólogos, médicos, psiquiatras itinerantes, trabajadores sociales, enfermeros, entre otros, ya que se trata de centros especializados en servicios de salud.



Además, el titular de la Acess precisó que existe un tercer problema que se relaciona con el manejo de desechos dentro de los Cetads. En este aspecto también se deben cumplir procesos que vayan acorde con parámetros de salubridad, que no tienen todos los centros.



Al encuentro también asistió la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Durante su intervención, la funcionaria hizo énfasis en la importancia de abordar el tema del consumo de alcohol y drogas como un problema de salud pública y no desde una mirada prohibicionista. “Es necesario sacarnos ese chip de que las personas están cometiendo un delito. En realidad son víctimas y no dejan de ser sujetos de derechos a la libertad y a la dignidad”.



Espinosa señaló que uno de los parámetros más importantes para garantizar el éxito en el tratamiento a una persona con consumo problemático de alcohol y drogas es la voluntariedad. En ese sentido, la Ministra destacó el papel de la familia en el reconocimiento de este problema.



Según Espinosa, de ese entorno depende en gran medida la prevención, ya que de los resultados de una encuesta realizada en colegios, más del 70% de los chicos consumidores respondieron que lo hacen porque se sienten abandonados en el hogar.



La Ministra habló de la importancia de un trabajo articulado entre la sociedad civil, las empresas privadas y el sistema educativo y de salud para trabajar en la reducción, prevención y tratamiento digno de las personas con consumo problemático de alcohol o drogas.