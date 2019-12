Informe sobre investigación de juicio político a Donald Trump se prevé conocer este 3 de diciembre del 2019

LEA TAMBIÉN

Congresistas demócratas se preparan este martes 3 de noviembre del 2019 para aprobar su informe sobre la investigación que podría conducir a acusaciones formales de abuso de poder, soborno y obstrucción de la justicia, para someter al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a juicio político.

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, Adam Schiff, que ha liderado la pesquisa de 10 semanas, dijo que era importante avanzar rápidamente ante las pruebas “abrumadoras” de las transgresiones de Trump.



“Este es un presidente que ya ha buscado intervención extranjera en elecciones estadounidenses dos veces, e incluso en medio de la investigación de juicio político dice públicamente que 'no solo Ucrania debería investigar a mi oponente, sino también China'”, dijo.



“Y esta es una amenaza a la integridad de la próxima elección, y no sentimos que debiera esperar, en particular, cuando ya tenemos pruebas abrumadoras de la mala conducta del presidente”, añadió.



“Una farsa”



De visita en Londres por la cumbre de la OTAN, Trump volvió a acusar a los demócratas de estar jugando un juego político con el proceso de juicio político.



“El 'impeachment' es una farsa. Ha resultado ser una farsa, solamente para tener un beneficio puramente político”, indicó.



“No tienen que hacer más que leer las transcripciones, y verán que no hubo absolutamente nada malo”, agregó sobre los llamados con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que están en el centro del proceso.



El informe de Schiff marca el final de la primera etapa del proceso de juicio político, que comenzó a gestarse desde la queja de un informante en agosto, que decía que Trump había pedido a Zelenski investigar a su rival político Joe Biden.



Se espera que el informe respalde los cargos de abuso de poder, soborno, obstrucción de la justicia y desprecio al Congreso, basado en pruebas aportadas por más de una docena de testigos que señalaron a Trump por negociar ayuda militar y una cumbre de la Casa Blanca a cambio de que Zelenski abriera las investigaciones.



Schiff dijo que el informe se haría público este martes 3 de diciembre del 2019 y, después de la aprobación formal de su comité, se enviará al Comité Judicial donde se redactarán los cargos formales, o los artículos de juicio político.



El Comité Judicial, dirigido por el antiguo enemigo de Trump, Jerry Nadler, abrirá audiencias el miércoles 4 de diciembre con cuatro expertos legales que deberán discutir si el proceso de destitución de los demócratas y los cargos contra el presidente son coherentes con la Constitución de Estados Unidos.



El abogado de Trump en la Casa Blanca, Pat Cipollone, ha rechazado una oferta para participar, calificando la investigación de “infundada y altamente partidista” y que viola la “justicia fundamental”.

Pero Cipollone se reservó el derecho de unirse a las audiencias judiciales posteriores, en las que se debaten los cargos y se puede llamar a más testigos.