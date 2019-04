El informe preliminar de la Contraloría sobre las obras del tranvía de Cuenca presentó 15 observaciones

LEA TAMBIÉN

Más de tres horas duró -este miércoles 10 de abril del 2019- la lectura preliminar del examen realizado a los últimos procesos de contratación del tranvía de Cuenca. El acto se cumplió en las oficinas de la Contraloría General del Estado con la presencia de autoridades municipales.

El examen se aplicó a los contratos firmados durante la etapa de la emergencia. Están relacionados con la provisión, instalación y asistencia técnica para la puesta en marcha del sistema y a la fase preparatoria, precontractual, ejecución y fiscalización para la culminación del proyecto.



Todo esto dentro del período comprendido entre el 31 de julio del 2017 y el 30 de junio del 2018. El proyecto tranvía empezó a construirse en noviembre del 2013 con un presupuesto de USD 232 millones y debía entrar a operar a finales del 2015.



Pero hasta diciembre del 2018 la inversión superaba los USD 300 millones y hasta la fecha no empieza la operación comercial. Desde noviembre pasado, las 14 unidades operan en la denominada ‘marcha en blanco’ que son las pruebas de circulación con y sin pasajeros.



El borrador del examen que fue leído por una técnica de la Contraloría establece 15 observaciones que van desde la falta de estudios técnicos para firmar los contratos, inobservancia de las normativas de contratación, pagos demás o dobles pagos, duplicación de servicios y retrasos en la entrega de las obras.



A la concejala, Martha Castro, le preocupa que, por no ajustarse a las normativas de contratación, el Municipio no ha podido establecer las sanciones y cobrar las multas económicas a los contratistas por retrasos incurridos en los tiempos de ejecución convenidos.



En los contratos no hay las cláusulas de las multas y eso es preocupante, dijo Castro. A partir de este miércoles 10 de abril, el alcalde Marcelo Cabrera, tiene cinco días laborables para presentar las pruebas de descargos con documentos. De allí la Contraloría presentará el informe final.



Santiago López, coordinador de las Empresas Municipales, dijo que esperan recibir una copia del informe para analizar cada observación y dar respuesta. “No voy a comentar del tema. Es prematuro dar cualquier pronunciamiento”, dijo López, quien estuvo presente durante la lectura del borrador.



