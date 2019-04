Información sobre colaborador de WikiLeaks y hackers rusos será remitida a Fiscalía, señaló ministra Romo

LEA TAMBIÉN

Tras el anuncio hecho por la ministra del Interior, María Paula Romo, en torno a la presencia de un integrante de WikiLeaks y dos "hackers" rusos que estarían residiendo en el Ecuador, el excanciller Ricardo Patiño reaccionó.

Según Romo, en las últimas semanas se habrían encontrado evidencias que un miembro "clave de WikiLeaks" estaría colaborando en intentos de desestabilización perpetrados en Ecuador. Estos hechos, según Romo, se habrían fraguado en colaboración con Ricardo Patiño, quien era el canciller cuando se le otorgó asilo diplomático a Julian Assange, en el 2012.



La funcionaria dijo que esta persona habría viajado en dos ocasiones a Perú y a España, en presunta coordinación con Patiño. Agregó que a fines de febrero pasado, Patiño y el colaborador de WikiLeaks habrían viajado, con un día de diferencia, a Venezuela.



La ministra de Estado anunció que también se detectó la identidad y ubicación de "dos hackers rusos" que estarían en Ecuador. Adelantó que está información será entregada a la Fiscalía.



"No vamos a permitir que Ecuador se convierta en un centro de piratería informática y no podemos permitir que actividades ilegales se desarrollen para perjudicar a ciudadanos ecuatorianos o a cualquier Gobierno".



Este jueves, 11 de abril del 2019, el Gobierno dio por finalizado el asilo diplomático de Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, donde el australiano permaneció seis años y diez meses. Además, el canciller José Valencia aseguró que se dejó sin efecto la resolución que le otorgó la nacionalidad ecuatoriana al fundador de WikiLeaks.



Tras el anuncio, Ricardo Patiño, en su cuenta de Twitter, desestimó las acusaciones en su contra. "La ministra María Paula Romo acaba de inventar un cuento sobre una supuesta relación mía con hackers rusos, solo le falta que diga dónde dejamos a la Caperucita Roja y a la Bella durmiente”, escribió el excanciller.



El portal WikiLeaks, en su Twitter, publicó que el arresto de Assange guarda relación con el requerimiento en su contra por "conspiración" junto al exsoldado Chelsea Manning, por publicar cables de las guerra de Irak, Afganistán y de sistemas de espionaje del gobierno estadounidense. "Fue precisamente por esa persecución que le otorgaron asilo diplomático, bajo la Convención de Refugiados de 1951", escribió WikiLeaks.



La organización adelantó que Julian Assange será trasladado a la Corte de Westminster. "Fue arrestado por un pedido de extradición de Estados Unidos, por publicar información desclasificada sobre crímenes de guerra, junto a Chelsea Manning, en el 2010", publicó el portal.



Según el canciller ecuatoriano, José Valencia, el Gobierno británico garantizó que Assange no será extraditado a un país dónde pueda ponerse en riesgo su integridad.