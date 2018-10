La inflación anual volvió a ser positiva después de un año

LEA TAMBIÉN

Luego de 12 meses de registrar una inflación anual negativa en el Ecuador, este indicador cambió de tendencia en septiembre pasado, de acuerdo con el último informe presentado ayer por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

En esta investigación se determinó que la inflación anual, que se midió entre septiembre del 2017 y el mismo mes de este año, fue del 0,23%. Mientras que la mensual llegó al 0,39%.



El mes pasado, los productos como gasolina, transporte escolar, servicio de telefonía residencial, tomate riñón, pescado fileteado, arroz, cebolla, entre otros alimentos, tuvieron el mayor incremento de precios.



Los precios de la gasolina súper, del diésel 2 y del diésel premium para las actividades camaroneras, atuneras y otras del sector pesquero subieron en agosto y septiembre, respectivamente. Los aumentos oscilaron entre USD 0,10 por galón y USD 0,72.



Al analizar la evolución anual, el INEC determinó que las categorías como bienes y servicios diversos, comunicaciones, transporte, alojamiento y servicios básicos, salud y educación son las que más aportaron al alza de precios.

En cambio, muebles y artículos de hogar, restaurantes, prendas de vestir y alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una variación negativa.



Para el analista económico Alberto Acosta Burneo, el cambio de tendencia registrado en el mes pasado es coyuntural y no se trata del fin de la corrección de precios en el Ecuador, que se registra desde el año pasado y que se evidenció con las variaciones negativas en la inflación.



Él explicó que existen dos factores que sustentan su análisis. El primero es la apreciación del dólar en el mercado internacional y que se prevé que continuará. La razón son los anuncios realizados por las autoridades estadounidenses, de incrementar las tasas de interés. “Desde febrero pasado hasta la fecha esta moneda se apreció un 5%”.



Eso ocasiona, dijo Acosta, que el dólar tenga un mayor poder adquisitivo, lo que ocasiona que los productos importados desde Colombia, Perú o Europa lleguen a menores precios al mercado nacional. “Por lo tanto, esos precios no tienen razón de subir”.

El segundo factor, señaló Acosta, es que la cantidad de dólares que ingresan a la economía está relacionada de manera importante con la capacidad de endeudamiento del Gobierno. “Si bien se sigue endeudando, ya no lo hace al mismo ritmo que antes... Por eso, los precios tampoco pueden crecer, sino más bien pueden estancarse o disminuir”.



Si la liquidez disminuye y la producción no varía, el efecto debe ser una caída de precios.



El director Ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino, también cree que el proceso de corrección de precios no ha terminado. La inflación anual positiva no guarda relación con lo que ocurre en la economía empresarial, que no se ha reactivado.

Robalino destacó que desde el año pasado los precios de los productos se han mantenido constantes, pero ante la falta de demanda los administradores de las empresas o locales comerciales se vieron obligados a ofrecer promociones, descuentos para vender.



Cree que esta estrategia se mantendrá porque no existe una reactivación de la economía. “Hay empresas que esperan mantener sus ventas con relación al año pasado”.



Las ofertas y las promociones se aplican a costa de una reducción de los márgenes de utilidad de los negocios, aunque también hay productos importados que llegan a menores precios porque ahora pagan menores aranceles, como es el caso de aquellos provenientes de la Unión Europea.

El gerente de la Sucursal Guayaquil de Home Vega, Roberto Calero, dijo que los precios de los materiales de construcción tanto nacionales como importados se han mantenido estables durante este año y así se prevé que continuarán en los siguientes meses.



Calero señaló que el alza del valor de la gasolina súper pudo generar cierta especulación en el país, sin embargo, eso no ocurrió en el sector industrial o comercial formal.