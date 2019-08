El incendio forestal en la Reserva Geobotánica Pululahua continúa

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Un incendio forestal que empezó en la mañana del viernes 23 de agosto del 2019 en la Reserva Geobotánica Pululahua se mantiene incontrolable este martes 27 de agosto. Grandes columnas de humo se elevan detrás del cerro Pondoña. Los moradores que viven cerca de las faldas de la montaña afectadas por las llamas están preocupados por la pérdida de flora y fauna de este lugar ubicado a 17 kilómetros de Quito, en el noroccidente, vía a la Mitad del Mundo.

En el lugar, 36 miembros del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ) ayudan en las labores de control para aplacar el fuego. El comandante del CBQ, Esteban Cárdenas, manifestó que los casacas rojas trabajan adicionalmente con dos helicópteros para realizar descargas de agua. Uno es de la institución que lidera y otro de las Fuerzas Armadas.



Indicó que está pendiente un levantamiento topográfico aéreo para determinar el número de hectáreas afectadas en la Reserva. Añadió que las autoridades competentes del Ministerio del Ambiente (MAE) deben determinar las razones que originaron el incendio.

Los moradores del sector me muestran preocupados por los alcances del incendio. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO

El personal de Bomberos se encuentra bien. Hoy una bombera sufrió una caída que ventajosamente "no fue de gravedad" debido a que el lugar es de difícil acceso, dadas las condiciones topográficas del sitio, acotó el comandante Cárdenas.



Carlos Jarrín, propietario de la hacienda 'La Escondida', señaló que desde su propiedad uno de los helicópteros llevó agua de una laguna para sofocar el fuego. “Durante tres días las autoridades han trabajado arduamente. Llevo 15 años aquí y nunca ha ocurrido algo así", dijo.

Los bomberos trabajan con dos helicópteros para sofocar las llamas. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO



Segundo Sánchez, que cuida ganado cerca a la ladera donde se inició el incendio, indicó que aunque sus animales están a buen recaudo "si preocupa que hasta ahora no se apague el fuego". Añadió que el viento es muy fuerte en las tardes y esto no favorece las tareas de extinción.



Los dueños de hostales y sitios de turismo para los visitantes del volcán Pululahua manifestaron preocupación por la destrucción de la vegetación. Paola Cevallos, propietaria de Pululahua Ecualodge, señaló que “es una pena que eso ocurra en el paraíso en que vivimos. No queremos perder este entorno maravilloso”. Hizo un llamado para que las personas hagan conciencia de sus actos para evitar que esto vuelva a suceder.



En el lugar también colaboran miembros de las Fuerzas Armadas y personal del Ministerio de Ambiente.