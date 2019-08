El incendio en isla española de Gran Canaria remite y podrá estabilizarse

LEA TAMBIÉN

El grave incendio forestal que asola la isla española de Gran Canaria (Atlántico) remitió en las últimas horas y esta tarde (21 de agosto del 2019) podría darse por estabilizado, avanzó este miércoles la ministra española de Defensa, Margarita Robles, que se encuentra en la isla.

El fuego, que comenzó el pasado sábado, quemó unas 12 000 hectáreas y obligó a evacuar a 10 000 personas, con lo que se ha convertido en el más importante de los declarados en España desde 2012 y en las Islas Canarias desde 2007.



La ministra, que compareció este miércoles en rueda de prensa junto al presidente regional de Canarias, Ángel Víctor Torres, adelantó que todos las personas evacuadas podrán ser realojadas durante la jornada de hoy, después de que 21 municipios se vieran afectados por el fuego.



Según el presidente canario, la voluntad es que todos los evacuados puedan volver a sus viviendas, siempre que estén garantizadas las máximas medidas de seguridad, para lo cual se irán abriendo las carreteras, "pero no para que la gente vaya de turismo", advirtió.



Sobre la evolución del incendio, el presidente canario afirmó que el flanco derecho ya está bajo control y que solo quedan algunos focos en Tamadaba, lugar declarado Reserva de la Biosfera, donde las casas forestales ubicadas en este espacio protegido no se han visto afectadas.



El presidente canario afirmó que los daños en viviendas no se podrán evaluar hasta que el incendio no esté apagado del todo e indicó que el número de hectáreas afectadas podría bajar de las 10 000, una vez que el incendio haya quedado perimetrado del todo.



Lo que no ha variado son los 112 kilómetros de perímetro, dijo Torres, quien destacó que con la estabilización del fuego se podrá acceder a la zona donde comenzó el incendio, lo que ayudará a la investigación que desarrolla la Guardia Civil para tratar de esclarecer las causas de este siniestro.



En la extinción del fuego han llegado a participar un millar de personas, incluidos efectivos del ejército, que han contado con el apoyo de una veintena de aeronaves, entre helicópteros y aviones.



El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitará mañana Gran Canaria para conocer la evolución del incendio forestal, anunció la ministra de Defensa



Sánchez sobrevolará la zona afectada para ver las consecuencias del incendio y después de reunirá con autoridades y técnicos para "apoyar y dar cariño a todos los que han sufrido estos días".