Imputan a sacerdote de 84 años por aglomeración en misa de Ramos

La Fiscalía imputó este jueves 22 de abril del 2021 a un sacerdote de 84 años por violar la cuarentena sanitaria durante la celebración de la misa del Domingo de Ramos, durante la pasada Semana Santa, permitiendo la asistencia de más personas de las contempladas ante por la pandemia del covid-19.

El Ministerio Público formuló la imputación tras una denuncia recepcionada en una comisaria sobre la concurrencia de "una gran cantidad de personas" el 28 de marzo en la parroquia Virgen de la Candelaria, en la ciudad de Capiatá, durante la ceremonia presidida por el párroco José María Velázquez.



De acuerdo con la investigación de la Policía en el lugar, a unos 20 kilómetros de Asunción, el religioso admitió que la ceremonia transcurrió sin un agendamiento previo de personas, que según el decreto de marzo del pasado año autoriza a un máximo de 20.



La pesquisa policial indicó que tampoco se guardó el distanciamiento debido durante la ceremonia de la bendición de las palmas, en el patio del recinto, según el comunicado de la Fiscalía.



El Gobierno había decretado un periodo de cuarentena hasta finalizada la Semana Santa para frenar un ola de contagios de covid-19 que mantiene desbordada a la sanidad pública y privada.



No obstante, las autoridades reconocieron tras esos días que las medidas no fueron respetadas por una mayoría de la población, lo que fue refrendado después por los responsables sanitarios, quienes advirtieron de una incidencia mínima de esa restricción en la curva epidemiológica.



El país suramericano viene experimentando un aumento sostenido de los contagios, que el miércoles 21 de abril alcanzaron los 2 660, todos comunitarios, lo que sitúa en 257 706 el número de personas contagiadas desde el comienzo de la pandemia.



Ese día se registró el mayor número de decesos diarios (91), que elevan el total de fallecidos a 5 561 en el país, de unos siete millones de habitantes.



El incremento de casos ha copado la capacidad del sistema de salud pública, históricamente atrasado, a lo que se suma que el grueso de la población no ha sido inmunizado debido a una llegada limitada de vacunas, las cuales han sido destinadas al personal de blanco y parte del sector de adultos mayores.