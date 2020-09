Binomio Arauz-Correa puede ser impugnado por el resto de movimientos y no pasaría el segundo filtro de inscripción del CNE

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La plataforma Unión por la Esperanza (Unes) completó la preinscripción en línea del binomio Andrés Arauz-Rafael Correa para los comicios generales del 2021, pese a que el expresidente tiene claras inhabilidades para seguir en carrera electoral. Entre ellas, que la sentencia a ocho años de prisión por el caso Sobornos quedó en firme y también que no aceptó presencialmente su precandidatura a la Vicepresidencia en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Diana Atamaint, presidenta del CNE, explicó este miércoles 23 de septiembre del 2020 que existen al menos cuatro filtros que cada binomio debe pasar para que una candidatura sea calificada y quede en firme.



Una vez que Unes inscribió al binomio Arauz-Correa, la Secretaría General del CNE tiene 24 horas para notificar a todas las organizaciones políticas nacionales de la preinscripción, para que puedan presentar recursos de impugnación, en un plazo de dos días. Ese es el primer filtro.



De no presentarse impugnaciones al binomio, las áreas técnicas y jurídicas del CNE deben elaborar un informe, en donde analizarán la documentación ingresada de los postulantes. Además, verificarán que no incurran inhabilidades, como sí lo hace Correa. Ese es el segundo filtro.



Si ese informe sugiere una “subsanación” debido a que el binomio no cumple todos los requisitos, la coalición Unes tendría 48 horas para solventar el trámite. Enrique Menoscal, director de Centro Democrático, uno de los movimientos que integran la alianza correísta, explicó que en ese momento se procedería a cambiar la candidatura de Rafael Correa e incluir al expresentador de medios públicos Carlos Rabascall, quien fue anunciado como nuevo integrante del Binomio.



Después de presentar todos los elementos justificativos, será el Pleno del CNE quien resuelva si califica o no la inscripción del binomio. Ese sería el tercer filtro. Sin embargo, Atamaint aclaró que esa resolución final también puede ser apelada ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Solo después de haber superado ese cuarto filtro se considerará una candidatura calificada y quedará en firme.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, criticó que el sistema en línea haya permitido el ingreso de la solicitud de inscripción de Correa, pese a estar inhabilitado para participar. “Es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas del CNE permita que el binomio Arauz-Correa registre electrónicamente su solicitud, cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato por no haberla aceptado de forma presencial como manda el reglamento”, publicó en Twitter.

Es inexplicable que el sistema de inscripción de candidaturas #CNE permita que el binomio Arauz-Correa registre electrónicamente su solicitud, cuando uno de sus postulantes no tiene la calidad de precandidato por no haberla aceptado de forma presencial como manda el reglamento. pic.twitter.com/bMvCAEocut — Enrique Pita (@CNEVice) September 23, 2020



Atamaint señaló que en las solicitudes de inscripción el CNE “no rechaza en primera instancia el ingreso de documentos” y reiteró que en el informe técnico-jurídico se analiza si los aspirantes cumplen todos los requisitos y no incurren en inhabilidades.