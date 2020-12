En Ibarra, Otavalo y Montúfar se han matriculado 46 541 vehículos

Los centros de Revisión Técnica Vehicular de Ibarra y Otavalo, en la provincia de Imbabura, y San Gabriel, en Carchi, que son manejados por la Empresa Pública de Movilidad, han matriculado a 46 541 vehículos, entre el 1 de febrero y el 14 de diciembre de 2020.

Wilson Novoa, jefe de Revisión Técnica Vehicular, explica que esa cifra representa el 81% de los 57 456 automotores que el año pasado cumplieron con la renovación de matrícula y la revisión técnica vehicular anual.



El funcionario considera que eso ha influido temas como la pandemia del covid-19 y hasta la decisión de usuarios de realizar el proceso de renovación del documento anual de circulación en otras urbes, que aún tiene proceso de revisión visual.



Otra de las cosas que llama la atención es que la afluencia de usuarios se ha reducido durante este diciembre, el último mes para cumplir con este trámite.



En los primeros 15 días en el Centro de Revisión de la capital imbabureña se ha atendido a 198 usuarios, en promedio diario, que es inferior a los 241, del mes anterior. Desde junio pasado, cuando se retomó la atención al público se atiende en horario extendido, de 07:30 a 18:00. En Otavalo y San Gabriel es de 08:00 a 17:00.



Los tres centros continuarán laborando hasta la fecha que se mantengan habilitados los sistemas de matriculación de la Agencia Nacional de Tránsito y el Servicio de Rentas Internas. El funcionario señala que aún no reciben una notificación oficial.



Quienes no alcancen a matricular sus vehículos en este mes, tendrá que pagar una multa de USD 25. La Empresa Pública de Movilidad mediante resolución, aprobada el 25 de septiembre pasado, resolvió no generar multas por retraso en el proceso de matriculación a vehículos del servicio particular, público y comercial, cuyas placas terminen en dígito 2,3,4,5,6,7,8,9 y 0.