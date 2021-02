Hungría comienza a vacunar contra el covid-19 con fármaco chino Sinopharm

Hungría comenzó el miércoles 24 de febrero del 2021 a vacunar con el fármaco chino Sinopharm, no autorizado por la Unión Europea (UE) y del que ha pedido cinco millones de dosis, y que comenzará a usarse en los mayores de 60 años, según han informado las autoridades sanitarias.

Hungría ya ha recibido 550 000 unidades de este producto, autorizado por el país para su empleo en mayores de 18 años.



El país es el único socio de la Unión Europea que ha adquirido tanto este medicamentos chino como el ruso Sputnik V, que ya empezó a utilizarse la semana pasada pese a no haber recibido tampoco autorización en la UE.



"Es un día importante, ya que empezamos a vacunar con el fármaco chino", dijo el primer ministro, Viktor Orbán, en un video colgado hoy en la red social Facebook, en el que agregó que "la situación no es fácil".



"Por una parte, aumentará el número de vacunados. Pero la tercera ola amenaza a Hungría. Por el momento no podemos hablar de alivios" de las restricciones, adelantó Orbán.



Hasta el momento, el 4,8% de los 9,7 millones de habitantes de Hungría ha recibido al menos una dosis de algunas de las vacunas disponibles: Pfizer/BioNTech, Moderna, AtraZeneca y Sputnik V.



Según una encuesta publicada el miércoles por la Oficina central de Estadísticas húngara, el 40% de los húngaros se vacunaría, un 26% dice que "tal vez" usará alguno de los fármacos, mientras que otro 26% rechaza ser inmunizado.