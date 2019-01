Director de Human Rights Watch para las Américas: Pronunciamiento de Lenín Moreno 'solo aumenta la xenofobia'

LEA TAMBIÉN

José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, manifestó la mañana de este lunes 21 de enero del 2019 su rechazo a las declaraciones que el presidente Lenín Moreno dio a través de su cuenta de Twitter el domingo 20 de enero con respecto al asesinato de Diana Carolina, quien recibió puñaladas en el cuerpo después de haber sido mantenida como rehén durante más de una hora y media en una calle de Ibarra.

"He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie", escribió el Primer Mandatario en la red social.



"Presidente, cualquiera que haya cometido un crimen tan grave, sea nacional o extranjero, debe ser castigado", escribió José Miguel Vivanco a través de su cuenta en la misma red social. "Pero este pronunciamiento -y las brigadas que propone- solo aumentan la xenofobia. El Gobierno no puede propagar la histeria colectiva", sentenció el experto en derechos humanos.

Tras la disposición del Jefe de Estado ecuatoriano, este lunes 21 de enero del 2019, el vicepresidente Otto Sonnenholzner anunció que Ecuador exigirá desde este día la presentación del pasado judicial apostillado a los ciudadanos venezolanos que deseen ingresar al país.



"Le pido que reconsidere esta decisión. Es injusto exigirle esta documentación a los venezolanos que huyen con lo puesto del estado mafioso, fallido y autocrático de Maduro", agregó en otro tuit el representante de Human Rights Watch, citando un artículo de este Diario.

Pocas horas después del pronunciamiento del Primer Mandatario, en Ibarra, se organizó una marcha para condenar este femicidio. En horas de la noche, un grupo de personas que había asistido a dicha marcha ingresó en una vivienda habitada por ciudadanos extranjeros, sacaron sus pertenencias y las quemaron en la calle. Este mismo grupo, posteriormente, fue hacia un albergue municipal donde se quedan algunos inmigrantes. La Policía se encontraba custodiando el lugar.



A pesar de esto, las agresiones hicieron que muchos ciudadanos extranjeros tuvieran que abandonar la ciudad; entre ellos, mujeres y niños. Algunas personas fueron perseguidos en automóviles, entre bocinas y gritos. Las familias corrían desesperadamente por las calles.



El hostigamiento llegó incluso a la terminal terrestre de Ibarra, donde distintas personas compraban boletos para salir de la ciudad, sin rumbo en particular. Como resultado de la turba violenta, cuatro personas fueron detenidas.