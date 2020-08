Cuatro hoteles cerraron sus puertas definitivamente en Quito tras la pandemia

LEA TAMBIÉN

Cuatro hoteles pertenecientes a la Asociación de Hoteles Quito Metropolitano han cerrado sus puertas de manera definitiva. Así lo dio a conocer Norman Bock, presidente de esta agremiación, la noche de este 1 de agosto del 2020.

Los establecimientos en esta situación son: Best Western Plaza, Barnard, CITIMED y Akros. Esto implica, a decir de Bock, que son empresas en liquidación.



La organización, que aglutina aquellos de cuatro a cinco estrellas, explicó que esto es producto del impacto en la actividad económica tras la pandemia. “Hay algunos cierres temporales como los del hotel Plaza Grande. También de medianos y pequeños del centro histórico y La Mariscal. Necesitamos una respuesta del Gobierno ante la crítica situación”.



Bock indicó que han salido alrededor de 300 empleados de sus puestos de trabajo debido al cierre.



La ocupación de los hoteles de la Asociación está en menos del 8%. El directivo agregó que hubo algún movimiento, durante los meses de pandemia, gracias a los vuelos humanitarios; luego de ello cada vez fue menor.



Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenecaptur), indicó que la semana pasada el Gobierno realizó una mesa de crisis para el sector turístico. “Oficialmente no sabemos qué pasó allí. Algunos hoteles están esperando qué resoluciones hubo en esa mesa. Vamos a esperar una semana para pronunciarnos sobre la situación”.



En la cita no participó el sector privado, dijo el directivo. Agregó que el principal problema para los establecimientos es sostener la nómina, cuando la ocupación es baja. También enfrentan créditos con la banca privada y pública; tienen dificultades para pagar.