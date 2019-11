El Hospital IESS fue intervenido y su directora, separada de la institución

LEA TAMBIÉN

El hospital de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de la ciudad andina de Latacunga, en Cotopaxi, fue intervenido este viernes, 29 de noviembre del 2019. Las constantes denuncias por la falta de medicamentos, insumos y la demora en la atención a los usuarios serían las causas del cambio de las autoridades y otros funcionarios.

Paúl Granda, presidente del directorio del IESS, informó que en la casa de salud del IESS Latacunga había el 50% de los medicamentos e insumos que se necesitaba. Ante el desabastecimiento de remedios los pacientes tenían que adquirir las medicinas en farmacias particulares.



"Hay dos formas de corrupción: cometer actos dolosos para beneficio propio o para beneficiar a alguien, y también no atender en forma adecuada a los pacientes. Por eso necesitamos que los administradores de los hospitales cumplan con la labor que les corresponde y no se queden con los brazos cruzados y permitir que los hospitales no tengan medicamentos e insumos", dijo Granda.

Revisamos las diferentes áreas de esta unidad médica, la cual fortaleceremos para beneficio de todos los asegurados de Cotopaxi. #GobiernoTransparenteEc pic.twitter.com/BDmaftAWjL — Paúl Granda (@PaulGranda) November 29, 2019



La casa de salud de Latacunga será administrada temporalmente por una funcionaria de Quito. Mientras las investigaciones sobre los presuntos casos de corrupción serán monitoreadas por la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República.