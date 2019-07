Homero Castanier: 'Con esta ley no es posible una devolución del impuesto verde'

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los dueños de vehículos que este año pagaron el impuesto verde no tendrán devuelta su dinero. La ley que aprobó la Asamblea el 9 de julio del 2019, con la que se derogó el tributo, no contempla el reembolso de los recursos, pero sí crea un proceso de remisión del 100% de intereses, multas y recargos, para quienes arrastran deudas desde el 2015.

El legislador Homero Castanier (CREO) en diálogo con EL COMERCIO señaló que "lamentablemente con esta ley no es posible una devolución". El funcionario explicó este tema ante la inquietud del ciudadano Santiago Salcedo, que canceló el tributo al momento de matricular su vehículo y consideró que se deberían restituirse los valores.



Castanier mencionó que en su momento hubo la propuesta de plantear un crédito tributario para la gente que ya pagó este año y que se les devuelva una parte (50%). Pero esto no fue acogido en la ley.



"Los representantes del SRI dijeron que el dinero que ya se recaudó este año, es un dinero que ya se ocupó”, afirmó el legislador.



La norma dispone que quienes no han pagado en 2019 podrán hacerlo con los beneficios y condiciones vigentes en años pasados; es decir, gozarán de un descuento del 50% de la tarifa final. Para acceder a la remisión el contribuyente debe abonar el 100% del capital adeudado, para lo cual existen facilidades de pago de hasta 3 años.