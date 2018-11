Hombre de 38 años salió a realizar un negocio y no volvió a casa, sus familiares lo reportaron como desaparecido

LEA TAMBIÉN

Geovanny Castellanos de 38 años de edad está desparecido desde el domingo 18 de noviembre del 2018. Su hermano Víctor cuenta que ese día, junto con otra hermana, lo dejaron a las 09:00 en el centro comercial Nuevo Amanecer, ubicado en El Tejar, en el Centro Histórico de Quito. El ciudadano tenía previsto realizar un negocio con un cliente.

Desde el domingo no han sabido nada de él. Los familiares de Geovanny se preocuparon al no recibir comunicación alguna y el día lunes 19 de noviembre, por la mañana, se acercaron a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) para presentar la denuncia sobre la desaparición de su hermano.



Geovanny Castellanos vestía una camisa rosada y un pantalón blanco, cuando sus familiares lo vieron por última vez en El Tejar. Su hermano Víctor dice que él no suele irse de casa sin avisar. La foto del hombre, con una descripción de sus características, fue publicada en la página web de las personas desaparecidas www.desaparecidosecuador.gob.ec. Ellos piden a la ciudadanía que si conocen información sobre el hombre, se comuniquen a los teléfonos: 099 811 6906 / 099 358 158 / 096 931 6599



Víctor Castellanos aseguró que solicitaron un rastreo al teléfono móvil de Geovanny. En el registro se identificó que la última ubicación del celular fue en la parroquia de Calacalí, en la Mitad del Mundo, al noroccidente de Quito, aproximadamente a las 03:00 del lunes. Sin embargo, actualmente el dispositivo permanece apagado.