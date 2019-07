El hermano de presidente Lenín Moreno acudió a la Fiscalía y respondió más de 40 preguntas sobre el caso INA Papers

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Edwin Moreno, hermano del presidente de la República, Lenín Moreno, acudió a la Fiscalía acompañado de su abogado y entregó su testimonio en el caso INA Papers. La diligencia se cumplió este 23 de julio del 2019.

El caso estalló en marzo pasado tras un reportaje de La Fuente, donde se vincula al hermano del Jefe de Estado y otras tres personas con compañías 'offshore'.



Tras conocer este caso, la Fiscalía abrió una indagación previa y comenzó la investigación respecto a la presunta vinculación del entorno familiar del primer mandatario con la empresa offshore INA Investment y otras que fueron reveladas en la publicación.



Según este reportaje, existen supuestos depósitos en la cuenta de la empresa que se atribuye a familiares de Lenín Moreno, cuando era vicepresidente de la República.



El abogado del Primer Mandatario, Jorge Acosta, también acudió a la diligencia. En la tarde dijo que no pueden dar detalles de los datos entregados por Edwin Moreno, porque el caso se encuentra en la fase previa de investigación y es reservado.



Sin embargo, aclaró que el hermano del Presidente respondió más de 40 preguntas que hizo la Fiscalía. “Estoy satisfecho por todo lo que está saliendo a la luz. El entorno del Presidente no tiene vela en este entierro”.



Para el jurista, el caso se trata de “chismes de personas con ansias políticas y que necesitan promocionarse”.



Según Acosta, Edwin Moreno es incapaz de cometer una ilegalidad y no tiene relación con ninguna de las 14 empresas que mencionó la Fiscalía. “No es ni accionista, ni directivo, ni representante legal”.