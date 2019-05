Ocho heridos por explosión de un paquete bomba en una calle de Lyon

LEA TAMBIÉN

Al menos ocho personas resultaron heridas el viernes (24 de mayo del 2019) por la explosión de un paquete bomba en una calle peatonal de Lyon, en el centro-este de Francia, informaron fuentes concordantes.

“Nos orientamos [a la hipótesis] de un paquete bomba”, dijo una portavoz de la fiscalía. Ninguno de los heridos está en peligro de muerte, añadió un vocero de la prefectura.



El presidente Emmanuel Macron calificó a la explosión de “ataque” y dijo que “a priori” no hay muertos.



“Hubo un ataque en Lyon (...) no me corresponde hacer un balance, pero a priori, en estos momentos, no hay víctimas [mortales]. Hay heridos, y evidentemente quiero transmitirles mis simpatías, así como a sus familias”, declaró Macron al inicio de una entrevista en directo con un joven youtuber con motivo de las elecciones europeas.



El paquete contenía “tornillos y pernos” y fue colocado frente a una panadería, en la esquina de la calle, indicó una fuente policial.



La zona fue evacuada y acordonada por la policía.