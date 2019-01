34 años y 9 meses de cárcel para cuatro procesados por la muerte de exgobernador Tsáchila

LEA TAMBIÉN

Cuatro personas fueron sentenciadas a 34 años y 9 meses de cárcel por el asesinato del exgobernador de la nacionalidad Tsáchila, Héctor Aguavil. Este 24 de enero del 2019 se conoció que el Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas emitió el dictamen al finalizar la audiencia de juzgamiento.

Según la Fiscalía, Bernardo S., Ernesto A., Iván CH. y Santiago M. fueron sentenciados con base en las pruebas recopiladas durante la investigación que se desarrolló durante 11 meses. Aguavil fue asesinado el 16 de febrero del 2018 en su vivienda ubicada en el kilómetro 7 de la vía Santo Domingo-Quevedo. Dos hombres llegaron en una moto y dispararon cinco veces.



El crimen conmocionó a su etnia que desde el 2015 pide mayor seguridad por la violencia que ha cobrado la vida de otros tres nativos. Diana Aguavil, hija del exlíder Tsáchila, dijo que el crimen es una consecuencia de una violencia sociopolítica, porque su padre pretendía postularse para una dignidad seccional en las elecciones de marzo del 2019. Pero no hay pistas de quién o quiénes estuvieron detrás del crimen.



Javier Aguavil, sobrino de la víctima, recordó que no se pudo conocer sobre los posibles autores intelectuales del caso, porque los detenidos se acogieron al silencio. El caso se investigó en la justicia por sicariato. Los abogados de los sentenciados también niegan la participación de sus defendidos. Carlos Cervantes, defensor de uno de ellos, aseguró que un arma encontrada en poder de su cliente es de cinco balas, mientras que la criminal presentada en la indagación es de seis. “Aquí hay una inconsistencia que fue demostrada en la audiencia”.



José Moreno, abogado del acusado Santiago M., contó que en ningún momento se demostró una relación personal ni indirecta con la víctima. Y dijo que no saben quién mandó a cometer el asesinato. Los defensores coincidieron en que apelarán la sentencia. Santo Domingo es una de las provincias con los más altos índices de homicidios en el Ecuador. En el 2018 se reportó una tasa de 7,7 homicidios por cada 100 000 habitantes. La media nacional fue de 5,7, según datos de la Policía Nacional.