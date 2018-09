Paquetes de marihuana aparecen en playas de Florida

LEA TAMBIÉN

Los turistas que toman sol en las playas de Florida se llevaron una sorpresa inusual con la aparición de grandes paquetes de marihuana traídos por la marea. Pero la policía advierte: no intenten quedarse con un poco de “hierba gratis”.

Mientras el huracán Florence se acercaba al sureste de Estados Unidos, policías de tres condados de la costa este de Florida (St. Johns, Volusia y Flagler) hallaron varios paquetes de marihuana en las costas, dijeron sus respectivos portavoces a la AFP.



Los primeros hallazgos datan de hace dos o tres semanas atrás, pero los oficiales prefieren no especular sobre la eventual relación de éstos con la tormenta.



“Esto pasa muy ocasionalmente, puede ocurrir cada dos años”, dijo este jueves 20 de septiembre del 2018 Chuck Mulligan, portavoz de la oficina del comisario de St. Johns, a la AFP .



“Puede ser que se volcara un bote que estaba traficando marihuana”, añadió. O que, luego de una descarga por aire, “el bote que supuestamente iba a recogerla no lo haya logrado”.



“No sabemos si Florence tiene algo que ver con esto”, dijo a su vez la portavoz de Seguridad de Playas de Volusia, capitán Tamra Malphurs.



En total, en los tres condados, han aparecido casi 200 libras de marihuana (90 Kg aproximadamente), aunque se desconoce el peso real porque la hierba estaba mojada.



Pero los policías advierten a quienes hallen uno de los paquetes que flotan a la deriva: llamen a las autoridades.



En Florida el uso terapéutico de la marihuana es legal, pero no el recreativo.



El jueves de la semana pasada, un hombre llamado Robert Kelley fue arrestado por posesión de marihuana, porque no había alertado a las autoridades de que había hallado narcóticos en la playa y ya se había llevado un “ladrillo” de 5 Kg (mojados) a su coche.



Kelley “fue visto intentando abrir el paquete y sacar atados de marihuana. Otros intentaban hacer lo mismo” , indicó entonces un comunicado de la policía del condado de Flagler.



“A todos aquellos que piensan que pueden aprovecharse de que la marihuana sea traída a la orilla, les tengo una advertencia”, dijo el comisario de Flagler, Rick Staly. “¿Vale la pena visitar el Hotel de Techo Verde -apodo de la cárcel local- con un cargo criminal sólo por un poco de hierba gratis?”.