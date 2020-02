Lucio Gutiérrez dice que competirá en las presidenciales 2021 en Ecuador

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez aseguró este lunes 10 de febrero de 2020 que volverá a la palestra política como candidato para los comicios presidenciales de 2021, en los que se designará al sucesor de Lenín Moreno.

"Sí, sí, sí, sí, vamos nuevamente a dejar la tranquilidad de nuestro hogar, de nuestras actividades personales para nuevamente incursionar en la actividad política", dijo al ser consultado por EFE sobre si competirá en las próximas elecciones presidenciales.



Comentó que el "reto vale la pena" aunque sabe que es "durísimo" pues hay precandidatos que "ya están varios años en la política" y "la situación es dura".



El exgobernante opinó que la situación del país es "de crisis económica, social, de seguridad, moral", por lo que "hay que hacer varios cambios en Ecuador y para ello se requiere voluntad política" que según él tiene.



Gutiérrez consideró que fue bueno su Gobierno, que comenzó el 15 de enero de 2003 pero terminó el 20 de abril de 2005, al ser derrocado en medio de protestas populares.



Apuntó que en su Administración hubo un gran crecimiento de la economía, inversión extranjera y se redujo la pobreza.



De 62 años, este coronel retirado del Ejército se postuló ya para la Presidencia en los comicios de 2009 y 2013, y cree que la experiencia que le dejó su corta Administración le será de utilidad en un nuevo eventual Gobierno.



También asegura que tomará en cuenta los "errores" que cometió, y por ello, dará mayor atención a la comunicación, y no volverá a caer en la ingenuidad política que no le permitió ver en 2005 el fin anticipado de su Gobierno, en el que le sucedió su entonces vicepresidente Alfredo Palacio.

​

Entre los ejes de su eventual Administración, Gutiérrez pone en primera fila fortalecer la economía y para ello pretende convertir a Ecuador en un "centro financiero internacional".



Asimismo reconstruir el presupuesto del Estado para eliminar consultorías, secretarías "que no sirven para nada" y usar esos ahorros en una línea de crédito de USD 1 000 millones.



Ese dinero se entregará sin intereses y por lo menos con un año de gracia para distintos emprendimientos, dijo en líneas generales.



De 62 años, Gutiérrez asegura que, de llegar a la Presidencia, fortalecerá la dolarización, en vigor en Ecuador desde el año 2000.



Y en asuntos migratorios, su plan estipula exigir nuevamente el pasado judicial, que ya aplicó en su Administración, mantener patrullajes permanentes y si se detecta que entre las personas sin documentación hay delincuentes, "extraditarlos inmediatamente a sus países de origen".



En temas internacionales, el expresidente asegura que en Venezuela se vive "una dictadura clarísima", y adelantó -sin dar detalles- que en su eventual Administración "tocaría tomar medidas terminantes porque uno no puede mantener relaciones con países que van en contra de su pueblo".



Ingeniero civil de profesión, Gutiérrez del Partido Sociedad Patriótica, de centroizquierda, comentó que mantienen diálogos con otros grupos para una eventual candidatura de consenso en el marco de un Frente Amplio Patriótico Progresista, que se presentará en unos dos meses.



Las próximas elecciones presidenciales tendrían lugar el 28 de febrero de 2021 y, en caso de requerir una segunda vuelta, el 11 de abril siguiente, según se desprende de un calendario analizado la semana pasada, que aún debe ser ratificado.