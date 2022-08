Roces entre Municipio de Guayaquil y precandidatos por precampaña

El Cabildo defiende el retiro de la propaganda en un acto público del aspirante correísta a la Alcaldía de Guayaquil. Foto: Cortesía.

Blanca Moncada. Redactora (I)

La administración de Cynthia Viteri habló con EL COMERCIO sobre el retiro de propaganda en un acto del candidato correísta Aquiles Álvarez. Este hecho fue denunciado por la Revolución Ciudadana en un comunicado el pasado 20 de agosto.

El director de Justicia y Vigilancia, Xavier Narváez, dijo a este Diario que los espacios municipales; creados para el uso y goce de la comunidad; son exclusivamente para el desarrollo de actividades ciudadanas, como el deporte o encuentros de integración barrial. Por lo cual no se permite la realización de actividades proselitistas.

"Estos espacios son únicamente destinados a la realización de eventos deportivos de carácter ciudadano, manteniéndose libres de la injerencia política", dijo el funcionario.

"El día sábado 20 de agosto de 2022, la Dirección de Justicia y Vigilancia recibió una denuncia de un morador del sector alertando que se iba a desarrollar un evento que no corresponde a lo señalado en líneas anteriores, precisando que se trataba de un mitin político en las canchas municipales contiguas al colegio José Vicente Trujillo, en la ciudadela La Pradera. De inmediato se atendió este requerimiento con el grupo operativo que se trasladó al lugar y verificó la novedad", describe.

Allí se encontró que efectivamente se estaba instalando una tarima, carpas y sillas para efectuar un mitin político del candidato Aquiles Álvarez, por lo que solicitó desmontar los equipos que se estaban instalando, dando así una vez más la respuesta oportuna a un requerimiento ciudadano, explicó Narváez.

Rechazo

Agentes metropolitanos de Guayaquil realizan el retiro de propaganda electoral para un mitin político. Foto: Cortesía.

Ante aquello, el movimiento político de Álvarez expuso su rechazo enérgico a lo ocurrido, aunque se confirmó que el mitin sí tuvo lugar, sin propaganda, pues esta fue retirada del sitio en camionetas municipales, de acuerdo con fotografías que son de dominio público.

El asesor en temas de administración local, Luis Alfonso Saltos, recuerda que la Constitución en el artículo 31 determina la garantía constitucional del derecho a la ciudad y espacios, y señala que allí se menciona la gestión democrática, "con lo que privar a cualquier ciudadano de expresarse políticamente incumple un derecho constitucional consagrado".

Guerra encendida

No es la primera vez en estos días que existen roces entre los candidatos. Álvarez ha sido enérgico sobre el manejo de la inseguridad y Viteri intercambió comunicados respondiendo los señalamientos directamente a la cuenta del líder del movimiento, Rafael Correa, quien a propósito de un reportaje sobre Ciudad de Dios dijo que la administración socialcristiana debería ofrecer disculpas e irse a su casa.

La presidenta del movimiento correísta, Marcela Aguiñaga, también 'metió cuchara' en la guerra estos días, cuando dio a conocer un supuesto mensaje viral en el que el Cabildo emitió un comunicado vía WhatsApp, para quienes trabajan en los mercados, especificando que queda estrictamente prohibido simpatizar, expresar apoyo, colocar propaganda, tomarse fotos o cualquier otra acción de apoyo al candidato Aquiles Álvarez dentro de los mercados de la ciudad.

"De ser real esta 'disposición', no ayuda en nada a construir la sociedad que merecemos. Yo digo que hagamos grupito y vayamos a comer algo rico a los mercados. Pilas, la comida no tiene partido político, pero el hambre y la represión ya sabemos de qué lado están", dijo. El Cabildo no se ha pronunciado al respecto. Pero en el comunicado se precisa que la medida se basa en la ordenanza de mercados.