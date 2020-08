COE de Guayaquil prohíbe las reuniones sociales y anuncia multas, ante la propagación del covid-19

LEA TAMBIÉN

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Guayaquil tuvo una sesión de urgencia. Este lunes 3 de agosto de 2020, la alcaldesa Cynthia Viteri anunció medidas más estrictas debido al relajamiento social en medio de la emergencia por covid-19 y a la falta de camas en las unidades de cuidados intensivos de la ciudad.

Entre las resoluciones está la prohibición de reuniones sociales. “En Guayaquil este tema se ha desbordado. A cada rato hay reuniones sociales, donde nadie usa mascarilla ni respeta el distanciamiento. Vamos a controlarlo, vía ordenanza, a través de multas”, dijo Viteri. “En Guayaquil no habrá reuniones sociales”, reiteró la funcionaria sobre la medida para evitar la propagación del covid-19.



La Alcaldesa anunció que en esta semana se aprobará una ordenanza para multar con un salario básico a los propietarios de las viviendas donde se organicen reuniones; es decir, USD 400. “Serán multados tantas veces lo hagan, hasta que entiendan que la epidemia no ha pasado. Aquí no habrá reuniones ni de 25, ni de 15 personas”, aclaró.



La funcionaria también advirtió que los locales que abran para reuniones serán multados y clausurados por seis meses. “Lo haremos así, drásticamente, hasta que entiendan”.



La medida de endurecer los controles fue un pedido de la mesa técnica de Salud, dirigida por Washington Alemán. El infectólogo recalcó en la sesión del COE local que es un error reabrir las playas. Además pidió al Ministerio de Salud Pública (MSP) que realice más pruebas PCR. “Esas pruebas son las únicas que van a garantizar un correcto monitoreo de la realidad del virus a escala nacional”.



La Alcaldesa recordó que desde hace varias semanas espera la información requerida al MSP, tanto de pruebas realizadas como de la disponibilidad de camas en salas de cuidados intensivos (UCI). “Si es necesario apelaremos a la vía constitucional para que esto se cumpla”, dijo este lunes.



A la reunión acudieron los representantes de los hospitales públicos Abel Gilberto Potón, Guasmo Sur y Monte Sinaí, quienes solicitaron apoyo al Municipio con mascarillas, trajes e insumos de protección.



Viteri aseguró que en Guayaquil solo hay cinco camas disponibles en UCI. Y solicitó al MSP que reserve un 20% de camas para pacientes críticos de la ciudad.



También reiteró que escuelas, colegios ni universidades podrán reabrir. “Cualquiera que abra será clausurada”.