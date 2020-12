Guayaquil flexibiliza circulación de vehículos particulares

La Alcaldía de Guayaquil anunció la flexibilización en el control de la circulación de vehículos la mañana de este martes 22 de diciembre de 2020. Esto ocurrió luego de que en redes sociales los usuarios se quejaran porque la restricción vehicular generaría excesos de pasajeros en el transporte público, como buses urbanos o en el sistema integrado de la Metrovía.

También compartieron videos y fotos sobre los buses articulados de la Metrovía y otras unidades, donde se observaba a personas apiladas en las unidades, pero sin precisar a qué días correspondían las tomas.



En cuanto a los controles de movilidad, la alcaldesa Cynthia Viteri indicó a primera hora, en declaraciones a los medios, que la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) estaba trabajando en el protocolo para vigilar la circulación vehicular, según el último dígito de placa.

Las medidas de restricción vehicular, que fueron establecidas por el Gobierno Nacional, generarán congestión en nuestro sistema de transporte público.



La decisión de flexibilización no implica descontrol, estamos conscientes de que debemos movilizarnos de manera segura. — Cynthia Viteri (@CynthiaViteri6) December 22, 2020



Posteriormente, a las 11:30 de este martes 22 de diciembre, Viteri publicó en su cuenta de Twitter que seguían trabajando en controles para cuidar la salud de los guayaquileños y anunció la flexibilización.



“Hemos tomado la decisión de flexibilizar la circulación vehicular para los que necesiten movilizarse a sus trabajos, ir a citas médicas o emergencias; estos no serán multados, ni sus vehículos retenidos”.



Explicó que las medidas de restricción vehicular, que fueron establecidas por el Gobierno Nacional, “generarán congestión en nuestro sistema de transporte público. La decisión de flexibilización no implica descontrol, estamos conscientes de que debemos movilizarnos de manera segura”.



La alcaldesa también invitó a las empresas públicas y privadas a recordar la importancia del teletrabajo, como modalidad laboral en estos tiempos tan complicados.



En tanto, Vicente Taiano, gerente de la ATM, aseguró que los agentes actuarán con “racionalidad y criterio” y ratificó la decisión municipal.



“Un anuncio para los profesionales, para los médicos, para los abogados, con la presentación de su credencial podrán moverse sin complicaciones. Pero un compromiso ciudadano: hagámoslo de manera responsable, no abusemos de una credencial”, dijo Taiano.



La ATM anunció que desde las 16:00 los agentes de tránsito realizarán operativos en los exteriores de los centros comerciales para controlar el respeto a la circulación por placas y en el transporte público el aforo y el uso de mascarillas.