Guayaquil presentó una demanda contra a Pfizer y el Ministerio de Salud por las vacunas contra el covid-19

“Esta ciudad, en el punto donde esté, será conocida a nivel mundial por haber demandado a una trasnacional a través de una medida cautelar”. Con esta polémica declaración, la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dio un paso más para tratar de sacar a flote el plan que elaboró el Municipio para vacunar a un millón de guayaquileños, con fondo locales.

La propuesta que se estancó la semana pasada tras la negativa del Gobierno para compartir la competencia del plan nacional de inmunización contra el SARS-CoV-2.



Este martes 16 de marzo de 2021, Viteri interpuso una medida cautelar contra las filiales de Pfizer en Ecuador y también contra el Ministerio de Salud Pública (MSP). Según explicó Viteri, el recurso constitucional busca que la farmacéutica cese su negativa de negociación y venta de dosis al Cabildo.



La Alcaldesa incluso dijo que se reservan el derecho a presentar una demanda ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, por “un abuso dentro de la Ley de Poder de Mercado” y por no vender las vacunas a un gobierno local, “violentando derechos constitucionales como el de la vida y la salud”, cuando en México y Brasil sí lo han permitido, según recalcó.



La farmacéutica Pfizer fue la primera en enviar su fórmula contra el covid-19 a Ecuador. De hecho, sus dosis son las únicas que se han aplicado hasta ahora en el país.



Esta compañía no estaba en los planes del Municipio de Guayaquil, que el 19 de febrero pasado envió una solicitud al Gobierno Nacional para que libere la importación de vacunas y permita la compra a los gobiernos seccionales.



Hace dos semanas, luego de una reunión con autoridades del régimen, la Alcaldía informó que comenzó conversaciones con los fabricantes de la británica AstraZeneca -cuya fórmula ha sido suspendida en varios países europeos por presuntas complicaciones-, de la rusa Sputnik V y la china Sinovac.



La semana pasada el ministro de Salud, Rodolfo Farfán, marcó un límite y aclaró que la competencia de vacunación no puede ser delegada porque la Ley no lo permite. Viteri insiste en que se puede aportar a la inmunización mediante un acuerdo ministerial o un decreto ejecutivo.



Por eso en la acción presentada esta mañana la Municipalidad demanda que se les permita la compra, importación, desaduanización y aplicación de las vacunas, en coordinación con el MSP. La Alcaldesa dijo que el cantón ahora tiene USD 25 millones para la adquisición, 80 posibles puntos de vacunación y 1 000 trabajadores para la inmunización.



“Ellos (el Gobierno) ni siquiera logran controlar el primer día donde la gente se tenía que inscribir para poder vacunarse; colapsaron. Nuestra propuesta es que todo el que se vacune será visto en nuestra página, que será pública. Saldrá su nombre, número de cédula y por qué se vacunó”, enfatizó Viteri, quien agregó que cada día fallecen 13 personas por covid-19 en Guayaquil.



La medida será analizada por la jueza novena de lo Civil, Teresa Quintero. Su dictamen se conocería en 24 horas, aunque también podría citar a una audiencia para solicitar más pruebas. Si la respuesta es negativa, Viteri adelantó que tomarán otras acciones.