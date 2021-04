COE de Guayaquil se acoge a lo dispuesto en el Decreto 1282; 14 medidas se aplicarán para controlar los contagios en la ciudad

La Alcaldía de Guayaquil informó este viernes, 2 de abril del 2021, que acoge lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo 1282 sobre el estado de excepción focalizado en ocho provincias del país.

El COE de la ciudad, en sesión virtual, presidido por la alcaldesa Cynthia Viteri resolvió adaptar las disposiciones de la autoridad nacional para “retardar la tasa de transmisión del virus del covid-19 y que la ciudad recupere capacidad en su red hospitalaria”.



Según informó el Cabildo, las acciones que se aplicarán en la ciudad, desde este viernes, son 14.



El incumplimiento de las disposiciones será sancionado conforme a lo que determina el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en referencia con el incumplimiento de orden legítima de autoridad competente, cuya sanción va de uno a tres años de privación de libertad.



Las medidas a aplicarse son las siguientes:

- Toque de queda desde el 2 al 9 de abril, desde las 20:00 a 05:00. El control del cumplimiento estará a cargo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.



- Restricción de la circulación vehicular a partir del 2 hasta el 9 de abril de 2021, conforme al último dígito de la placa de los vehículos particulares. Los vehículos con placa par no circularán los lunes, miércoles y viernes. Los vehículos con placa impar no circularán los martes, jueves y sábado. El domingo 4 no circularán los vehículos con placa par.

El transporte público y comercial, puede circular fuera del horario de toque de queda, los viajes que tengan horarios extendidos pueden circular sin restricción de horario hasta llegar a su lugar de destino.



- El servicio de entrega a domicilio podrá desarrollar sus actividades sin restricción de horarios.



- Las medidas de restricción de circulación de personas será la misma que se establece en el Decreto Ejecutivo 1282.



- Prohibición de reuniones sociales y familiares de los miembros que no pertenezcan al mismo círculo familiar. Así como, extremar precauciones con adultos mayores y personas con prexistencias, no debiendo asistir a ninguna actividad que los exponga.



- Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación de lunes a jueves a partir de las 18:00 y; viernes, sábado y domingo, se prohíbe la venta y consumo durante todo el día.

- Suspensión total de la jornada laboral presencial en el sector público del cantón a partir del lunes 5 hasta el 9 de abril. Se implementará el teletrabajo. El Registro Civil emitirá las directrices correspondientes en el ámbito de sus competencias para no suspender los servicios de cedulación.



- Prohibición del acceso a Playa Varadero con fines turísticos.



- Suspensión de las actividades en gimnasios, centros de entrenamiento físico, canchas deportivas, cines, teatros, parques y malecones mientras dure el estado de excepción.



- Prohibición la apertura de bares, discotecas, centros de tolerancia y afines.



- Se mantiene la prohibición de eventos públicos masivos y concentraciones religiosas que generen aglomeraciones.



- Se mantiene el aforo del 50% en centros comerciales y restaurantes.



- Los velorios se autorizan con un máximo de 10 asistentes y no mayor a 6 horas. En casos de covid-19 confirmado o de sospecha se mantiene la prohibición de velación.



- Adoptar las medidas que correspondan para impedir aglomeraciones en los espacios públicos, a fin de reducir el incremento en el riesgo de trasmisión del virus y exigir que se cumplan las medidas de distanciamiento social de dos metros, uso de mascarilla, higiene permanente de manos y asegurar espacios ventilados.