Guaidó dice que existen 'las condiciones' para salida de crisis en Venezuela

El jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, aseguró este martes 9 de julio del 2019 que existen las condiciones para "lograr construir una salida a la crisis" nacional, tras una reunión que sostuvo con el mediador de la Unión Europea (UE), Enrique Iglesias.

"Tenemos hoy las condiciones para lograr construir una salida a la crisis (...) claro que hay avances, hemos construido las capacidades", dijo el líder opositor ante insistencia de los periodistas luego de reunirse en privado con Iglesias, enviado por la UE para intentar acercamientos políticos en el país caribeño.



Sobre el diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro que se reanudó esta semana en Barbados, con el apoyo del Gobierno noruego, Guaidó pidió "no cometer el error de ver un solo mecanismo, como una solución" y por ello insistió en mantener presión interna y extranjera contra el oficialismo.



Insistió en que la agenda de la oposición "en cualquier tipo de mediación o facilitación, como en el caso del Grupo Internacional de Contacto" es el cese de la usurpación presidencial, instaurar un gobierno de transición y convocar a elecciones "libres" con observación internacional.



"En un solo mecanismo no confío", remarcó el líder opositor, quien pidió a los ciudadanos mantenerse "en la movilización", en protestas callejeras.

En la reunión de Guaidó con Iglesias participaron los diputados Ángel Medina, Guillermo Luces, Manuel Texeira, Arnoldo Benítez, Gustavo Pratt y Carlos Prosperi.



Iglesias llegó al Legislativo cerca de las 09:00 hora local, y se retiró cerca de media hora después, sin contestar preguntas a la prensa.



En declaraciones a los medios, el diputado opositor Carlos Valero ofreció disculpas a la alta comisionada de Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, por los "insultos" proferidos del lado del Ejecutivo.



El gobernante Nicolás Maduro y el segundo a bordo del oficialismo, Diosdado Cabello, sostuvieron este lunes que el informe de la ONU fue redactado por el enviado especial de EE.UU. para Venezuela, Elliot AAbrams.



Valero consideró que esas expresiones "no representan el sentir del pueblo venezolano" y dijo que el informe demuestra lo que han "reiterado por más de 10 años", como "una persecución masiva contra los disidentes" y "la política de exterminio contra los más humildes".