Grupo de Contacto enviará misión a Venezuela en busca de solución democrática

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Grupo Internacional de Contacto (GIC), conformado por países de la Unión Europea y América Latina, anunció este martes 7 de mayo del 2019 que enviará próximamente a Venezuela una misión de alto nivel en busca de una solución pacífica y democrática a la crisis de ese país.

Al finalizar una reunión del grupo en Costa Rica, la vicepresidenta de la Comisión Europea y Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, no brindó mayores detalles de la propuesta que llevará la misión, pues debe tratarse "con cierta confidencialidad" en este momento.



"El grupo está listo para llevar a cabo una misión de alto nivel en Caracas para presentar y discutir opciones concretas para una solución pacífica y democrática a la crisis", indica la declaración de la tercera reunión del foro, celebrada el lunes y martes en Costa Rica.



El canciller costarricense, Manuel Ventura, dijo que aún no se ha definido quiénes integrarán la misión de alto nivel, pero aseguró que la necesidad de elecciones presidenciales limpias será la piedra angular.



El objetivo es "reunirse con las partes involucradas en el conflicto con el propósito de seguir avanzando para que se puedan realizar lo antes posible unas elecciones creíbles", aseguró Ventura.



Mogherini insistió en que la solución a la crisis venezolana debe ser "pacífica, democrática e inclusiva" y surgir desde los mismos venezolanos, aunque afirmó que la comunidad internacional debe jugar un papel primordial para contribuir a crear condiciones para la paz y el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.



El Grupo Internacional de Contacto también anunció este martes la conformación de un grupo de trabajo en Caracas que se dedicará a impulsar labores humanitarias en beneficio de los venezolanos e hizo un llamado a los donantes para que intensifiquen sus contribuciones.



En la reunión en Costa Rica, el GIC también expresó suapoyo como "centro de la vida política del país" a la Asamblea Nacional venezolana, presidida por Juan Guaidó, quien el pasado 23 de enero se declaró mandatario interino al invocar unos artículos de la Constitución venezolana y ha logrado el respaldo de buena parte de los países del continente americano y una veintena de naciones europeas.



"La Asamblea Nacional, elegida democráticamente y presidida por Juan Guaidó, debe seguir siendo el centro de la vida política del país, sus prerrogativas constitucionales deben respetarse de conformidad con su legislación nacional, la inmunidad parlamentaria de sus miembros debe estar plenamente garantizada", indica la declaración del foro.



El GIC condenó los "procesos judiciales viciados destinados a criminalizar la protesta y las opiniones políticas, tales como las acciones emprendidas contra varios representantes de la Asamblea Nacional" y enfatizó en que los miembros de los partidos "necesitan poder llevar a cabo su trabajo de manera pacífica sin intimidación ni represalias".



El grupo también condenó "la desaparición forzada del diputado Gilber Caro, cuyo destino y paradero siguen siendo desconocidos" y responsabilizó "a las autoridades pertinentes de su seguridad e integridad".



En la declaración, el grupo rechazó cualquier uso de la fuerza contra civiles y llamó a garantizar los derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica.

El Grupo Internacional de Contacto está conformado por Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Portugal, España, Suecia y el Reino Unido, así como por Costa Rica, Uruguay, Ecuador y Bolivia.



El único que no firmó fue Bolivia, porque desde que se conformó el GIC ese país decidió brindar aportes pero no suscribir declaraciones, según detalló Mogherini.



La crisis venezolana se ha venido recrudeciendo desde que el pasado 10 de enero cuando Nicolás Maduro juró para un segundo mandato tras unas elecciones efectuadas en mayo de 2018 que no son reconocidas por la oposición y diversos países, al considerar que no fueron limpias.



El pasado martes, Guaidó encabezó un efímero alzamiento militar y llamó a la Fuerza Armada a desconocer a Maduro, quien calificó esta acción como un intento de golpe de Estado.