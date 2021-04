Un grupo de abogados presentó otro pedido de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda

Un nuevo pedido de remoción en contra del alcalde Jorge Yunda se presentó en el Municipio de Quito. La mañana de hoy, jueves 22 de abril del 2021, un grupo denominado Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, conformado por 10 abogados, hizo la petición.

El documento fue recibido por la Secretaría del Municipio a las 08:41. Fue presentado a nombre de Carolina Moreno Miranda quien argumenta que ha observado “un lamentable desempeño de la instancia ejecutiva del Municipio”.



En el documento se señala que ese mal desempeño de la administración de Yunda se ha “caracterizado por un aparente mal manejo de los fondos del Gobierno Autónomo Descentralizado (Gad)".



En el pedido también se indica que el Burgomaestre ha incumplido disposiciones legales y resoluciones expedidas por el Concejo Metropolitano.



El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad) establece siete causales para pedir la remoción de una autoridad del gobierno seccional. El Frente de Defensa de Profesionales argumenta dos: incumplimiento de funciones y despilfarro de recursos.

Nuevo pedido de remoción por el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito. Foto: Facebook @LaMirillaEc

Moreno informó que, además, el pedido plantea que Yunda ha incumplido con los mecanismos de participación ciudadana al no presentar los presupuestos del Municipio ante la Asamblea de Quito.



Este es el segundo pedido de remoción que llega al Cabildo quiteño esta semana. El martes pasado, el colectivo Quito Unido reingresó su denuncia de remoción.



Ahora, según el Cootad, el Vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas, deberá convocar a una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano para que se delegue a un reemplazo de Yunda en la Comisión de Mesa.



Sin embargo, ante el primer pedido de Quito Unido, el proceso no se dio de esa manera. La secretaria del Concejo, Damaris Ortiz, no realizó la convocatoria ante el pedido del vicealcalde. En su lugar, Yunda llamó a la Comisión de Mesa para conocer la petición y presentar su excusa del proceso.



Al final, ese colectivo decidió retirar su pedido porque no se cumplirían los tiempos. Según Marcelo Hallo, vocero de Quito Unido, eso invalidaría el proceso en caso de que Yunda recurra al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).



Fernando Morales, concejal que es parte de la Comisión de Mesa, indicó que, ante este nuevo pedido, lo importante es que se siga el debido proceso contemplado en el Cootad.

“Lo que corresponde es que la Comisión de Mesa conozca el pedido de manera inmediata”, dijo Morales. Después de esto esa instancia conformada actualmente por el Alcalde, el Vicealcalde y los ediles Mónica Sandoval y Morales, debe calificar el pedido.