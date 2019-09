Estefanía Grunauer: ‘La recuperación del espacio público en la urbe será integral’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Estefanía Grunauer, supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC).

¿Cuál es la estrategia para controlar las ventas ambulantes en la capital?

Desde el 15 de mayo hemos realizado más de 1 200 operativos en las nueve administraciones zonales. En puntos como La Marín hay al menos

1 000 personas que trabajan en la informalidad. La investigación para conocer cómo funciona la venta ambulante en el sector nos tomó un mes.



¿Cuál fue el resultado del operativo del martes?

La gente que tiene negocios formales y los vecinos de La Marín apoyan la iniciativa de controlar el comercio no regularizado. Fue un trabajo intenso para rescatar el espacio público en tres kilómetros de la av. Pichincha. Allí, este domingo, desde las 10:00, organizaremos una gran minga para limpiar, pintar, colocar señalética, controlar que los autos y motos no se estacionen en sitios indebidos.



¿Cuál es la propuesta?

La disposición que nos ha dado el alcalde Jorge Yunda es que sitios como La Marín se vuelvan puntos emblemáticos de los quiteños, que no sean inseguros. Por eso, las instituciones del Municipio trabajaremos para devolverle la estética. En eso están empeñadas las secretarías, Patrimonio, Territorio, Emaseo.



¿Pero la inseguridad en La Marín es preocupante?

En la Agencia Metropolitana de Control detectamos que en la zona hay robos, expendio de drogas, casos de vandalismo. Ahí se instalarán cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial para saber qué personas son y así es mucho mas fácil trabajar de la mano con la Policía. Las instituciones tenemos un cronograma para cumplir este plan integral de recuperación del espacio público.



¿Y qué ocurre con las ventas en La Carolina?

Ahí hemos realizado más de 6 000 exhortos, 2 000 trabajan en la informalidad. En el parque hay muchos problemas de drogas. El fin de semana pasado hicimos un barrido con 150 policías y 86 metropolitanos, agentes de la AMT y AMC. De ahora en adelante no vamos a permitir que continúe la informalidad.



¿Qué opciones ofrece el Municipio?

El programa Kiosquito regularizará a estas personas. La idea es dotarles de kioskos seguros e higiénicos. Desde el 17 de julio hasta ahora se han inscrito 3 860 ciudadanos y se está analizado caso por caso.