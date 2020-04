Iván Granda: ‘Las personas deben tener cultura ciudadana y evitar las aglomeraciones en el cobro de bonos’

LEA TAMBIÉN

El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda, revisa el tema del pago del Bono de Protección Familiar del Gobierno para atender a personas vulnerables, durante la emergencia sanitaria ante el covid-19 que vive el Ecuador.

Se siguen registrando aglomeraciones por el cobro del Bono de Protección Familiar, sobre todo en Guayaquil, ¿qué alternativas tiene el MIES?



Nosotros no dudamos en implementar soluciones rápidas y efectivas para atender a las personas más necesitadas del país. Implementamos este bono en tiempo récord, que beneficia en su primera fase a 400 000 personas y prevé ayudar a 550 000 más, incrementamos los puntos de pago a 10 200 para evitar aglomeraciones.



Pero las aglomeraciones se siguen dando, principalmente en las dependencias de BanEcuador, en Guayaquil. ¿Ya se analizó eso?



Como Gobierno hemos hecho nuestra parte en medio de todas las limitaciones económicas del país, ahora es el momento de la corresponsabilidad ciudadana. No es posible que todo el esfuerzo que hemos hecho como país se vea amenazado por ciertas personas que se niegan a tener las medidas sanitarias cuando acuden a las instituciones financieras para cobrar su dinero.



¿Es culpa de las personas que se aglomeran?



No. Lo que quiero decir es que la gente debe tener cultura ciudadana y disciplina social. Entre los puntos de pago están los ‘Bancos del Barrio’ y ‘Mi Vecino’, ubicados en los barrios cercanos. La Superintendencia de Bancos hizo una resolución donde obliga a las instituciones financieras a tomar medidas biosanitarias para que la gente guarde el metro y medio de distancia, pero la gente no lo cumple.



Hay denuncias de los beneficiarios, de que hay personas que cobran por los puestos en BanEcuador o que si toman las distancia, pierden el espacio. ¿Cómo actuar en esos casos?



Lastimosamente hay gente pícara, no aprendemos de los errores del pasado, de que las aglomeraciones generan problema, Guayaquil es el epicentro de la crisis. Contamos con la Policía Nacional que nos ayuda mucho en estos casos.



¿No se hará nada para evitar las aglomeraciones?



Es cierto que ahora necesitamos la corresponsabilidad de la ciudadanía, pero de todas maneras estamos en una negociación con los almacenes TIA y AKI, para se sumen a la cadena de puntos de pago. La idea es que las personas puedan ir a cobrar el bono también en estas cadenas, entiendo que en Guayaquil hay 86.



¿Se reforzarán las campañas?



Tengo para mañana (17 de abril) establecida una brigada que va a ir a generar un proceso de tutoría a Guayaquil, para llevar a las personas y enseñarles donde hay bancos del barrio cercanos para que puedan cobrar.



¿Garantiza la liquidez de estos puntos, considerando que son tiendas y comercios de barrio?



No he tenido reportes de falta de liquidez en las dependencias, por eso he pedido a los Bancos de Pichincha y Guayaquil que pongan más puntos en Guayaquil, Manabí y esmeraldas, que es donde hemos tenido más problemas.



¿Cuántos beneficiarios del Bono de Protección Familiar pertenecen a Guayaquil?



De las 400 000 personas beneficiadas en la primera fase, 106 656 son de Guayaquil, aun no tengo el dato de la segunda fase. Estamos hablando de personas que ganan menos de USD 400, viven del comercio ambulante, albaliñería y otros, que ganan del día a día. En toda la provincia del Guayas ya se han cobrado 75 502 de estos bonos.



Otra de las iniciativas en la entrega de kits alimenticios, tarea que también cumplen otros organismos. ¿Por qué no realizan un trabajo coordinado?



Lo estamos haciendo, lo que hay que buscar es quién atiende qué. Yo he pedido a Rodolfo Baquerizo (representante de la Zona 8 del MIES) que se reúna con todas las iniciativas, ya lo hizo con el Municipio y tenemos un proceso de coordinación con el banco de alimentos.



¿Las diferencias políticas dificultan el trabajo?



No importa quien haga el trabajo, sino que se haga, las diferencias políticas no nos pueden distanciar. La iniciativa ‘Dar Una Mano Sin Dar La Mano’ no es del Gobierno, es de las cámaras de producción, de los medios de comunicación, de la sociedad civil…