Granda anuncia préstamos quirografarios de hasta USD 2 500 con tres meses de gracia

Paúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IESS, anunció que se ha destinado USD 100 millones con tres meses de gracia a través de préstamos quirografarios, el monto límite es de USD 2 500 a 3, 6 y 9 meses. Las declaraciones las hizo durante una rueda de prensa virtual este domingo 22 de mazo del 2020.

Granda acotó que se intenta en ayudar a los afiliados con el préstamo quirografario durante la emergencia sanitaria declarada en Ecuador.



El pago de los afiliados voluntarios y que no tiene relación dependencia estará suspendido el pago por 90 días de abril, mayo y junio. A partir de julio podrán hacerlo. Lo que se busca es que no pierdan sus derechos, aseguró Granda.



Ya no hay funcionamiento en los centros de atención universal y se ha suspendido las acciones de atención a los adultos mayores, pero se usa la plataforma tecnológica.



Se ha activado un proyecto que se llama activate para las personas que han incurrido en mora de préstamos hipotecarios, para ampliar los plazos.



Granda también aseguró que se ha pagado las pensiones jubilares en su totalidad y pidió que estén tranquilos los pensionistas.