Gobierno y Municipio de Guayaquil atienden la emergencia desde ángulos distintos

La tarde de este martes 14 de abril de 2020 el Municipio de Guayaquil tiene previsto iniciar su Plan de Acción Puerta a Puerta, en el que entregará kits de alimentos y realizará valoraciones médicas gratuitas en sectores populares de la ciudad.

La estrategia de atención, junto a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, se acordó durante la reunión del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) local, la tarde del lunes. Se busca identificar casos de covid-19, para dar atención primaria. El área escogida es la cooperativa la Colmena, sector Cisne 2, en la parroquia Febres Cordero. Intervendrán a 4 000 predios que, de acuerdo a una evaluación previa, registra un numeroso grupo de personas contagiadas por covid-19.



El Gobierno Nacional, por su parte, inició este 13 de abril con una campaña similar, tomando pruebas de covi-19 puerta a puerta, en la parroquia Febres Cordero, una de las más afectadas de la ciudad.



En ese marco, se volvió a poner en evidencia los contrapuntos que existen entre el Municipio y el Gobierno Nacional, y la falta de coordinación para el trabajo conjunto en diferentes frente. No hay cifras consolidadas del levantamientos de cuerpos, entrega de kit de alimentos, atención médica, albergues habilitadas, camas disponibles, son algunos de los temas que dsitancian al poder local y al nacional. Cada entidad maneja datos diferentes. por ejemplo, en el tema de fallecidos, el Cabildo informó que se han sepultado en dos cementerios municipales 972 personas desde el 1 de marzo al 12 de abril; y la Fuerza de Tarea del Gobierno, que ha levantado y entregado certificados de defunción de 1 878 casos.



Viteri aprovecha las ruedas de prensa y entrevistas para denunciar una supuesta falta de atención de los funcionarios estatales, ante las iniciativas del Municipio para hacer frente a la emergencia sanitaria.



Ayer informó que había "dialogado con el Presidente de la República y él me ha manifestado que lo que requiera Guayaquil lo podremos coordinar directamente. El Presidente está dispuesto a trabajar con el Municipio de Guayaquil, por eso hoy está presente el equipo integrado por la Fuerza de Tarea Conjunta, que incluye a las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Comisión de Tránsito del Ecuador, y por nuestra parte el Grupo Médico liderado por el Dr. Washington Alemán, las Direcciones Municipales, la Autoridad de Tránsito Municipal y el Cuerpo de Bomberos” destacó.



El vicepresidente Otto Sonnenholzner cuestionó la actitud de Viteri y le sugirió que "haga más y hable menos". Eso generó un cruce de exhortos, que fueron criticados por los ciudadanos.



Finalmente, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, hizo un llamado a la funcionaria porteña, para que realizara sus pedidos a través de canales oficiales. “Sí necesitan información georeferenciada solicitarla vía oficio al COE nacional, no vía Twitter”, dijo.

Viteri solicitó esa información, para ejecutar un plan de aislamiento zonal, con el que llevarán alimentos, medicinas y campañas de desinfección a los lugares más afectados de la ciudad.



Guayaquil es la ciudad más afectada por el virus, ya que al momento registra 4 077 casos confirmados, lo que corresponde al 53,6% de los casos en el país. Guayas además es la provincia con más muertes, hasta este 14 de abril se registraron 173.



