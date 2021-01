Gobierno de Ecuador: 'La migración no es sinónimo de delincuencia o ilegalidad'

El Jefe de Estado, Lenín Moreno, y el ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño, pasaron revista a los índices de seguridad en el país, la mañana de este martes 19 de enero del 2021, en el programa 'De frente con el Presidente'.

En ese espacio hicieron un análisis sobre la población migrante en Ecuador y su impacto social y en materia de seguridad.

En ese contexto, Pazmiño aseguró que la migración "no es sinónimo de delincuencia o ilegalidad". No obstante, advirtió que sí puede ser un factor que pudiera acelerar la delincuencia.



El ministro explicó que al país ingresaron de forma regular poco más de 355 000 ciudadanos venezolanos, de ellos 165 000 se registraron en el proceso de regularización.



"El tema es que ha crecido la participación de ciudadanos venezolanos en hechos de delincuencia, ha crecido la población carcelaria de ciudadanos venezolanos, pero todavía termina siendo marginal respecto a lo que es los propios ecuatorianos", aclaró.



Agregó que si bien se ha experimentado un crecimiento, no se puede atribuir a la migración como causante fuerte en la delincuencia.



Moreno, de su parte, estimó que Ecuador ha otorgado unas 700 000 atenciones médicas a migrantes venezolanos y cerca de 40 000 jóvenes y niños de esa nacionalidad se han inscrito en el sistema educativo del país.



"La actitud humanitaria del Ecuador, al igual que en algún momento la tuvieron otros países de Europa y Norteamérica para recibir a nuestros hermanos (ecuatorianos), también tiene que ser recíproca", finalizó.